Το σπάνιο αυτό πορτρέτο, που πωλήθηκε για το ακριβές ποσό των 152.800 λιρών (204.648 δολαρίων) από τον οίκο δημοπρασιών Bonhams, φιλοτεχνήθηκε το 1931 από τη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα Clare Leighton, όταν ο Γκάντι επισκέφθηκε το Λονδίνο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον οίκο Bonhams, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο έργο είναι το μοναδικό πορτρέτο για το οποίο ο Γκάντι κάθισε για τον ζωγραφίσουν.

Η δημιουργία του

Το πορτρέτο δημιουργήθηκε, όταν ο Γκάντι πήγε στο Λονδίνο το 1931 για τη δεύτερη διάσκεψη της Στρογγυλής Τραπέζης, που πραγματοποιήθηκε για να συζητηθούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για την Ινδία και να αντιμετωπιστούν τα αιτήματά της για αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με το Bonhams, η Clare Leighton «ήταν μία από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έγιναν δεκτοί στο γραφείο του και της δόθηκε η ευκαιρία να καθίσει μαζί του σε πολλές περιπτώσεις για να σκιτσάρει και να ζωγραφίσει το ομοίωμά του».

Τα έργα παρέμειναν στη συλλογή της καλλιτέχνιδας μέχρι το θάνατό της το 1989 στις ΗΠΑ, και μετά πέρασαν στην οικογένειά της, όπως αναφέρει το BBC.

Η Bonham’s δεν ανέφερε ποιος αγόρασε τον πίνακα και δεν είναι σαφές αν θα εκτεθεί.

Ο Μαχάτμα Γκάντι

Ο Μαχάτμα Γκάντι, ηγέτης της ινδικής ανεξαρτησίας που αναγνωρίζεται ευρέως ως ο σημαντικότερος υποστηρικτές του μη βίαιου αγώνα, προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης τουλάχιστον πέντε φορές. Ωστόσο, δεν βραβεύτηκε ποτέ.

Η διδασκαλία του επηρέασε το διεθνές κίνημα για την ειρήνη και μαζί με τον ασκητικό βίο του συνέτειναν στο να καταστεί παγκόσμιο σύμβολο και ορόσημο της φιλοσοφικής και κοινωνικοπολιτικής διανόησης του 20ού αιώνα.

Έγινε ευρύτερα γνωστός με το προσωνύμιο Μαχάτμα, που φαίνεται να του απέδωσε στα 1915 ο Ινδός νομπελίστας ποιητής και φιλόσοφος Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ και στα σανσκριτικά σημαίνει «Μεγάλη Ψυχή».