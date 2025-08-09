Τουλάχιστον έξι στρατιώτες του στρατού του Λιβάνου σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε από «απομεινάρια του πολέμου με το Ισραήλ» στην πόλη Τύρο του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με δήλωση πηγών των αρχών ασφάλειας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δείτε αναρτήσεις για την έκρηξη που σκότωσε τους στρατιώτες:

#LEBANON A powerful explosion of unexploded ordnance, stored in depots belonging to Hezbollah, struck a Lebanese Army patrol on Friday in the Wadi Hassan area, on the outskirts of Majdelzoun – Wadi Zebqine.https://t.co/0XGIZb0jNO pic.twitter.com/J07mNSQv5K — This is Beirut (@ThisIsBeirut_) August 9, 2025

Explosion during rocket removal in southern Lebanon kills six Lebanese soldiers, injures others. Read more: https://t.co/x1r7UGU3bU pic.twitter.com/G7KWT1iqOt — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) August 9, 2025

Δείτε βίντεο:

من محيط انفجار ذخائر قضاء صور جنوب لبنان

Explosion site in Sour, southern Lebanon pic.twitter.com/OayP8XhMvf — Roya News (@RoyaNews) August 9, 2025

Η Χεζμπολάχ δεν αποδέχεται την απόφαση της κυβέρνησης για αφοπλισμό της

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου διέπραξε «σοβαρό λάθος» αποφασίζοντας τον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης μέχρι το τέλος του 2025, με το σιιτικό κίνημα να τονίζει ότι θα ενεργήσει «σαν να μην υφίσταται» αυτή η απόφαση.

Η λιβανική κυβέρνηση έδωσε στις 5 Αυγούστου εντολή στον στρατό να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους, ένα πρωτοφανές βήμα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1990.