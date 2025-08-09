Λίβανος: Τουλάχιστον έξι στρατιώτες νεκροί από έκρηξη στα νότια της χώρας
Δείτε βίντεο από την περιοχή όπου σκοτώθηκαν από έκρηξη οι στρατιώτες στον Λίβανο
- Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει
- Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
- Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
- Ερχονται τα πορτοκαλί και τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος
Τουλάχιστον έξι στρατιώτες του στρατού του Λιβάνου σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε από «απομεινάρια του πολέμου με το Ισραήλ» στην πόλη Τύρο του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με δήλωση πηγών των αρχών ασφάλειας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Δείτε αναρτήσεις για την έκρηξη που σκότωσε τους στρατιώτες:
A powerful explosion of unexploded ordnance, stored in depots belonging to Hezbollah, struck a Lebanese Army patrol on Friday in the Wadi Hassan area, on the outskirts of Majdelzoun – Wadi Zebqine.https://t.co/0XGIZb0jNO pic.twitter.com/J07mNSQv5K
— This is Beirut (@ThisIsBeirut_) August 9, 2025
Explosion during rocket removal in southern Lebanon kills six Lebanese soldiers, injures others.
Read more: https://t.co/x1r7UGU3bU pic.twitter.com/G7KWT1iqOt
— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) August 9, 2025
Δείτε βίντεο:
من محيط انفجار ذخائر قضاء صور جنوب لبنان
Explosion site in Sour, southern Lebanon pic.twitter.com/OayP8XhMvf
— Roya News (@RoyaNews) August 9, 2025
Η Χεζμπολάχ δεν αποδέχεται την απόφαση της κυβέρνησης για αφοπλισμό της
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου διέπραξε «σοβαρό λάθος» αποφασίζοντας τον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης μέχρι το τέλος του 2025, με το σιιτικό κίνημα να τονίζει ότι θα ενεργήσει «σαν να μην υφίσταται» αυτή η απόφαση.
Η λιβανική κυβέρνηση έδωσε στις 5 Αυγούστου εντολή στον στρατό να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους, ένα πρωτοφανές βήμα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1990.
- Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία
- Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από τον Ιωαννίδη για τον επαναληπτικό με Σαχτάρ
- Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
- Πέφτει πέφτει το επίπεδο της διαιτησίας
- Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
- Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός: Εξαιρετική η ατμόσφαιρα – Δίπλα στους Πειραιώτες ο κόσμος τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις