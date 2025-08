Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι IDF έβαλαν στο στόχαστρό τους τα χωριά Ανατολικό Ζαουτάρ και Ντέιρ Σιριάνε.

Με βάση την ίδια πηγή, ο βομβαρδισμός είναι ιδιαίτερα πυκνός στο δεύτερο χωριό.

Δείτε βίντεο, τη γνησιότητα του οποίου έχει επιβεβαιώσει το AJ:

Σύμφωνα με το Al Manar TV, κανάλι που σχετίζεται με τη Χεζμπολάχ, τρεις ισραηλινοί πύραυλοι χτύπησαν μία τοποθεσία στο συγκεκριμένο χωριό.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Israel just carried out a series of airstrikes on several residential areas in Lebanon, violated Security Council resolution SCR 1701, ceasefire agreement, and international law.

Israel has violated the ceasefire in Lebanon ~4,250, killing ~250 people and injuring ~500. pic.twitter.com/ML7ZeWZkX9

— Mohamad Safa (@mhdksafa) August 6, 2025