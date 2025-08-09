Γκασπερίνι: «Χρειαζόμαστε κάτι ακόμα στην επίθεση»

Κάτι περιμένει ακόμη ο τεχνικός της Ρόμα Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι από τη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο Ιταλός προπονητής συζήτησε με τη διοίκηση και έλαβε υπόσχεση για απόκτηση επιθετικού.

«Η αγορά; Χθες (8/8) είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες, και ήταν πολύ θετικοί. Απομένουν μόνο τρεις εβδομάδες για το μεταγραφικό παζάρι, που δεν είναι πολύς χρόνος. Χρειαζόμαστε ακόμα κάτι στην επίθεση. Οι ιδιοκτήτες είπαν σημαντικά πράγματα και ελπίζουμε να εφαρμοστούν στην αγορά. Ο Μασάρα δουλεύει σκληρά για να πετύχει αυτό που θέλει το κλαμπ, σε συμφωνία με τον προπονητή και τον Ρανιέρι», αποκάλυψε ο Γκασπερίνι.

Μετά την νίκη επί της Εβερτον με 1-0 στο τελευταίο φιλικό επί αγγλικού εδάφους ο Γκασπερίνι σχολίασε για την απόδοση της Ρόμα: «Το αποτέλεσμα ήταν δύσκολο, αλλά όπως είπα, δεν ήταν όλα αρνητικά. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το πρωτάθλημα. Θα υπάρχει ακόμα ένας φιλικός αγώνας το Σάββατο, αλλά βγαίνουμε από αυτόν τον μήνα με θετικό πρόσημο χάρη στις προσπάθειες των παικτών. Ευχαριστώ τα παιδιά για την απόδοσή τους».

Μετά, ο Γκασπερίνι σχολίασε τις νέες μεταγραφές της ομάδας:

-Σε ερώτηση για την προωθημένη θέση του Ελ Αϊναούι στο γήπεδο, ο Γκασπερίνι απάντησε: «Είναι μια λύση. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μόνο σύστημα παιχνιδιού, αλλά για μένα ήταν πάντα έτσι. Το δοκιμάσαμε εναντίον της Κάννες, και δεν πήγε καλά αν και κερδίσαμε. Σήμερα (9/8), εναντίον μιας ομάδας της Premier League τα πήγαμε καλά.»

-Μετά έβαλε στο «μικροσκόπιο» τον Γκιλάρντ: «Ήταν πολύ καλός. Ήρθε αυτή την εβδομάδα και προπονήθηκε με συνέπεια, ήταν θετικός».

-Για τον Ντόβμπικ, ο Γκασπερίνι είπε: «Ήταν εκτός, αλλά βελτιώνεται. Δουλεύει πολύ σκληρά. Διάβασα ότι δεν μου αρέσει ο Ντόβμπικ, μη γράφετε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν το είπα. Μου αρέσουν όλοι οι παίκτες της Ρόμα, και όσο είναι στη Ρόμα, πιστεύω πως θα κάνουν το καλύτερο για να μας βελτιώσουν. Τα παιδιά προπονούνται πολύ καλά και για μένα αυτό είναι παραπάνω από αισιόδοξο σημάδι».

Σε άλλη ερώτηση, αν θα είναι διαθέσιμοι αυτή την εβδομάδα οι Ντιμπάλα και Πελεγκρίνι, ο τεχνικός της Ρόμα Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι απάντησε: «Ο Ντιμπάλα ναι, ο Πελεγκρίνι είναι πιο μακριά. Θα είμαστε στην Τριγκόρια την Τρίτη, η προπόνηση ξεκινά την Τετάρτη, και ο Ντίτσκα θα πρέπει να επιστρέψει επίσης. Έχω δει κάποια βίντεο του Πελεγκρίνι, τρέχει καλά, είναι στο δρόμο της ανάρρωσης, θα δούμε με τον γιατρό».