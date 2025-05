Κοντά σε συμφωνία με τον Γκασπερίνι η Ρόμα (pic)

Μετά την αποχώρηση του Κλαούντιο Ρανιέρι, η Ρόμα φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει με έναν προπονητή που διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία και βαθιά γνώση της Serie A.

Το όνομα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είναι αυτό του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι, τεχνικού της Αταλάντα, του οποίου το μέλλον στο Μπέργκαμο και την Αταλάντα, παραμένει αβέβαιο.

Παρότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά την ανανέωσή του. Όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Ρόμα εκμεταλλεύτηκε την αβεβαιότητα και βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 67χρονο προπονητή.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται να εξελίσσονται θετικά, με τη Ρόμα να έχει καταθέσει πρόταση για τριετές συμβόλαιο.

🚨 Gasperini could soon find an agreement to coach Roma!

They’ve offered him a 3 year contract and Gasp told Atalanta he’d like to negotiate with other teams.

Roma hope to close a deal in the coming days.

(Di Marzio) pic.twitter.com/MkXqYLhdZs

— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 27, 2025