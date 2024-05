Γκασπερίνι: «Δεν έγινα καλύτερος επειδή κατέκτησα το Europa League»

Μεθυσμένη πολιτεία είναι από εχθές το βράδυ (22/5) το Μπέργκαμο, αφού η Αταλάντα κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο μετά από 61 χρόνια, επικρατώντας της Μπάγερ Λεβερκούζεν στον τελικό του Europa League με 3-0, χάρη στο χατ-τρικ του Ντεμολάι Λούκμαν.

Ο Ιταλός προπονητής μετά την επιβλητική νίκη επί της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, παρέμεινε προσγειωμένος, τονίζοντας ωστόσο, ότι η κατάκτηση του τροπαίου δεν τον καθιστά καλύτερο προπονητή απ’ ότι ήταν πριν.

«Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, να σε κρίνουν από τα τρόπαια. Δεν είναι ότι έγινα καλύτερος απ’ ό,τι ήμουν το απόγευμα», δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός, που στα 66 του χρόνια πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

«Νομίζω πως γράψαμε ιστορία, και για τον τρόπο που νικήσαμε. Τρομερό, επαναλάβαμε το Λίβερπουλ, τη Λισαβόνα… Η Σπόρτινγκ πήρε το πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ ήταν πρώτη στην Premier League όταν την αποκλείσαμε. Απίθανο. Τα παιδιά ήταν φοβερά, μια αξιομνημόνευτη εμφάνιση», πρόσθεσε.

Gian Piero Gasperini to Sky Italia:

“I don’t understand this thing about being judged by trophies. It’s not like I’m any better now than I was this afternoon.”

What an answer!https://t.co/C6Yy1Wk9fV

— Get Italian Football News (@_GIFN) May 22, 2024