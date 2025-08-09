Cavo Paradiso – 30 Years of History: Η ιστορία του «ναού» της διασκέδασης σε 55 λεπτά

Ήταν 1993, όταν ο Νίκος Δακτυλίδης αποφάσισε να πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής και τις συμβουλές των δικών του, να «γυρίσει την πλάτη» του στη Χώρα της Μυκόνου και να φτιάξει τον δικό του «παράδεισο» της διασκέδασης: το Cavo Paradiso.

Όλοι του έλεγαν ότι το σχέδιό του θα κατέληγε σε σίγουρη αποτυχία, αν έμενε μακριά από εκεί που χτυπούσε η καρδιά του «νησιού των Ανέμων», αλλά εκείνος ήθελε να συνδυάσει τη μαγευτική θέα με τη μουσική.

Ξεκίνησε πολύ απλά. Έχτισε ένα απλό χώρο με πέτρα, τσιμέντο και ξύλο, προσθέτοντας στο τέλος την πολυδιαφημισμένη πισίνα, που σήμερα αποτελεί σήμα κατατεθέν. Τα πρώτα χρόνια λειτουργούσε σαν κοκτέιλ μπαρ και τα ξέφρενα πάρτι μέχρι το πρωί δεν ήταν στο πρόγραμμα.

Ωστόσο όταν κάποιοι επώνυμοι της εποχής θέλησαν να εκμεταλλευτούν την υπέροχη θέα και να στήσουν εκεί ένα αυτοσχέδιο πάρτι, τα δεδομένα άλλαξαν.

Το Cavo Paradiso δεν γίνεται ένα από τα πιο γνωστά club της Μυκόνου, αλλά από τα μεγαλύτερα του πλανήτη. Από τους πρώτους dj που πέρασαν από τα decks του ήταν ο θρυλικός David Morales, ο οποίος ακόμα και σήμερα γιορτάζει κάθε χρόνο τα γενέθλια του στο μαγαζί.

Και σήμερα, 32 χρόνια μετά, συνεχίζει χωρίς «φρένα» να ξεσηκώνει τον κόσμο, έχοντας δει 438 καλλιτέχνες να περνούν από τα decks του και 2.738 events να πραγματοποιούνται στον χώρο του.

Cavo Paradiso – 30 Years of History

Και τώρα όλα είναι έτοιμα για την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Cavo Paradiso – 30 Years of History για τα 30 plus χρόνια λειτουργίας του. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 20:00, στο θερινό κινηματογράφο Cine Manto, στην καρδιά της πόλης της Μυκόνου.

To ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στην πλούσια ιστορία του club, από το ταπεινό του ξεκίνημα μέχρι την σημερινή παγκόσμια αποδοχή του ως super club, η οποία έχει επιτευχθεί χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση όλων όσων ασχολούνται με το club τις τελευταίες 3 δεκαετίες.

Η παραγωγή αυτού του μοναδικού ντοκιμαντέρ χρειάστηκε δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί και μας προσέφερε ένα ταξίδι ανακάλυψης και αμέτρητων αναμνήσεων, όπως αφηγούνται οι ιδιοκτήτες, οι διοργανωτές, οι συνεργάτες και οι διεθνείς super star djs.

Στην ταινία εμφανίζονται οι Nikos Daktylides , Margarita Antonini.

Οι Djs: David Morales • Steve Angello • Benny Benassi • Alesso • Adam Beyer • Nina Kraviz • Deborah De Luca • Dj Snake Snake • Timmy Trumpet • Claptone • Camelphat • Mathame • Afrojack • Nicky Romero • Richie Hawtin • Steve Aoki • Gioli & Assia • Meduza • Sebastian Ingrosso • Ilario Alicante • Dubfire • Joseph Capriati • Armin Van Buuren • John Digweed • Eric Morillo • George Siras • Dj Freespirit • Agent Greg • Heavy G • Fused • Konstantin John (Dino Mfu) • Antonis Dimitriadis (Ad-1) • Cj Jeff • Mikee • Mark Code • Mapet • Junior Pappa

Και οι Promoters Stathis Lazarides • Coolis Kalopetris

Cavo Paradiso – 30 Years of History, 55’

Directed by Andonis Theocharis Kioukas

Special Guest David Morales

Script Stathis Lazarides

Executive Producer Giorgos Remvaltados

Editing Giorgos Remvaltados. Andonis Theocharis Kioukas

Assistant Director Tzortzi Mavrou

Narration Randolph Matthews

Crew

Camera: Konstantinos Arvanitakis • Konstantinos Nikolopoulos • Christos Megarchiotis • Filippos Molfetas • Michael Howard Filmtank (Steve Aoki) • John Moschovakis • Jasmine Orozco • Andreas Sochos • George Kanatoulas • JohnyPanopoulos

Underwater Camera: Christos Megarchiotis

Interview crew: Jasmine Orozco • Andreas Sochos • Giorgos Kanatoulas

Vintage footage: Dimitris Stantidis (STAD)

Production: Qkas production

Color: Digimojo studio • Konstantinos Arvanitakis

Sound Studio: Basemant studio

Video from Youtube: Steve Aoki • Armin Van Buuren – Armada • John Digweed

Poster Graphic Designer: Stelios Livanos

Boat by Set Sail Mykonos Gerasimos Salpadimas