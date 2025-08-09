magazin
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Cavo Paradiso – 30 Years of History: Η ιστορία του «ναού» της διασκέδασης σε 55 λεπτά
09 Αυγούστου 2025

Cavo Paradiso – 30 Years of History: Η ιστορία του «ναού» της διασκέδασης σε 55 λεπτά

Μετά από δύο χρόνια δουλειάς, το ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια ζωής και διασκέδασης στο Cavo Paradiso κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 22 Αυγούστου στο Cine Manto στη Μύκονο.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Ήταν 1993, όταν ο Νίκος Δακτυλίδης αποφάσισε να πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής και τις συμβουλές των δικών του, να «γυρίσει την πλάτη» του στη Χώρα της Μυκόνου και να φτιάξει τον δικό του «παράδεισο» της διασκέδασης: το Cavo Paradiso.

Όλοι του έλεγαν ότι το σχέδιό του θα κατέληγε σε σίγουρη αποτυχία, αν έμενε μακριά από εκεί που χτυπούσε η καρδιά του «νησιού των Ανέμων», αλλά εκείνος ήθελε να συνδυάσει τη μαγευτική θέα με τη μουσική.

Ξεκίνησε πολύ απλά. Έχτισε ένα απλό χώρο με πέτρα, τσιμέντο και ξύλο, προσθέτοντας στο τέλος την πολυδιαφημισμένη πισίνα, που σήμερα αποτελεί σήμα κατατεθέν. Τα πρώτα χρόνια λειτουργούσε σαν κοκτέιλ μπαρ και τα ξέφρενα πάρτι μέχρι το πρωί δεν ήταν στο πρόγραμμα.

Ωστόσο όταν κάποιοι επώνυμοι της εποχής θέλησαν να εκμεταλλευτούν την υπέροχη θέα και να στήσουν εκεί ένα αυτοσχέδιο πάρτι, τα δεδομένα άλλαξαν.

Το Cavo Paradiso δεν γίνεται ένα από τα πιο γνωστά club της Μυκόνου, αλλά από τα μεγαλύτερα του πλανήτη. Από τους πρώτους dj που πέρασαν από τα decks του ήταν ο θρυλικός David Morales, ο οποίος ακόμα και σήμερα γιορτάζει κάθε χρόνο τα γενέθλια του στο μαγαζί.

Και σήμερα, 32 χρόνια μετά, συνεχίζει χωρίς «φρένα» να ξεσηκώνει τον κόσμο, έχοντας δει 438 καλλιτέχνες να περνούν από τα decks του και 2.738 events να πραγματοποιούνται στον χώρο του.

Cavo Paradiso – 30 Years of History

Και τώρα όλα είναι έτοιμα για την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Cavo Paradiso – 30 Years of History για τα 30 plus χρόνια λειτουργίας του. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 20:00, στο θερινό κινηματογράφο Cine Manto, στην καρδιά της πόλης της Μυκόνου.

To ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στην πλούσια ιστορία του club, από το ταπεινό του ξεκίνημα μέχρι την σημερινή παγκόσμια αποδοχή του ως super club, η οποία έχει επιτευχθεί χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση όλων όσων ασχολούνται με το club τις τελευταίες 3 δεκαετίες.

Η παραγωγή αυτού του μοναδικού ντοκιμαντέρ χρειάστηκε δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί και μας προσέφερε ένα ταξίδι ανακάλυψης και αμέτρητων αναμνήσεων, όπως αφηγούνται οι ιδιοκτήτες, οι διοργανωτές, οι συνεργάτες και οι διεθνείς super star djs.

Στην ταινία εμφανίζονται οι Nikos Daktylides , Margarita Antonini.

Οι Djs: David Morales • Steve Angello • Benny Benassi • Alesso • Adam Beyer • Nina Kraviz • Deborah De Luca • Dj Snake Snake • Timmy Trumpet • Claptone • Camelphat • Mathame • Afrojack  • Nicky Romero • Richie Hawtin • Steve Aoki • Gioli & Assia • Meduza • Sebastian Ingrosso • Ilario Alicante • Dubfire • Joseph Capriati • Armin Van Buuren • John Digweed • Eric Morillo • George Siras • Dj Freespirit • Agent Greg • Heavy G • Fused • Konstantin John (Dino Mfu) • Antonis Dimitriadis (Ad-1)  • Cj Jeff • Mikee • Mark Code • Mapet • Junior Pappa

Και οι Promoters Stathis Lazarides •  Coolis Kalopetris

Cavo Paradiso – 30 Years of History, 55’

Directed by Andonis Theocharis Kioukas
Special Guest David Morales
Script Stathis Lazarides
Executive Producer Giorgos Remvaltados
Editing Giorgos Remvaltados. Andonis Theocharis Kioukas
Assistant Director Tzortzi Mavrou
Narration Randolph Matthews

Crew

Camera: Konstantinos Arvanitakis • Konstantinos Nikolopoulos • Christos Megarchiotis • Filippos Molfetas • Michael Howard Filmtank (Steve Aoki) • John Moschovakis • Jasmine Orozco • Andreas Sochos • George Kanatoulas • JohnyPanopoulos

Underwater Camera: Christos Megarchiotis
Interview crew: Jasmine Orozco • Andreas Sochos • Giorgos Kanatoulas
Vintage footage: Dimitris Stantidis (STAD)
Production: Qkas production
Color: Digimojo studio • Konstantinos Arvanitakis
Sound Studio: Basemant studio
Video from Youtube: Steve Aoki •  Armin Van Buuren – Armada • John Digweed
Poster Graphic Designer: Stelios Livanos
Boat by Set Sail Mykonos Gerasimos Salpadimas

YouTube thumbnail

AGRO
Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

inWellness
inTown
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
09.08.25

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ
09.08.25

«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τι έκανε το Χόλιγουντ να ρίξει τα φώτα του πάνω στα αγαπημένα αιλουροειδή;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

09.08.25

