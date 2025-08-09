newspaper
09.08.2025
Σύλληψη για τον άγριο ξυλοδαρμό του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Ισπανία: Μειώνεται η επιρροή των mega σούπερ μάρκετ στην αγορά τροφίμων
Οικονομία 09 Αυγούστου 2025

Ισπανία: Μειώνεται η επιρροή των mega σούπερ μάρκετ στην αγορά τροφίμων

Στην Ισπανία, τα σούπερ μάρκετ ενισχύουν την κυριαρχία τους, ενώ τα υπερμάρκετ χάνουν σταδιακά μερίδιο

Η αγορά τροφίμων στην Ισπανία διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας συμβούλων Solunion, τα υπερμάρκετ ή mega σούπερ μάρκετ όπως τα έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα χάνουν συνεχώς έδαφος, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα σούπερ μάρκετ και τα μικρότερα, πιο βολικά καταστήματα.

Τα υπερμάρκετ, που κάποτε κυριαρχούσαν με την ευρεία γκάμα προϊόντων και τις μεγάλες επιφάνειες, βλέπουν πτώση στις πωλήσεις και στη συνολική παρουσία τους στο χώρο του λιανεμπορίου, επισημαίνει το περιοδικό ESM.

Ισπανία: Πτώση των υπερμάρκετ, άνοδος των σούπερ μάρκετ

Το 2024, ο όγκος πωλήσεων των υπερμάρκετ μειώθηκε κατά 3%, ενώ οι νέες επιχειρηματικές επενδύσεις επικεντρώνονται σε μικρότερα καταστήματα.

Η επιφάνεια λιανικής που καταλαμβάνουν τα υπερμάρκετ μειώθηκε ελαφρώς και πλέον αντιστοιχεί περίπου στο 12% του συνολικού χώρου λιανεμπορίου της Ισπανίας. Αντίθετα, τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης κατέχουν το 86%.

Από το 2021, το μερίδιο των υπερμάρκετ στις δαπάνες τροφίμων των νοικοκυριών μειώθηκε στο 12,7%, ενώ τα σούπερ μάρκετ έφτασαν το 67,2%.

Το 2023, οι πωλήσεις των υπερμάρκετ παρουσίασαν πτώση τόσο σε όγκο (3%) όσο και σε τζίρο (0,3%), ενώ τα σούπερ μάρκετ και τα discount καταστήματα αυξήθηκαν σε όγκο κατά 1,2% και 3,8% αντίστοιχα.

Καταναλωτικές αλλαγές και τάσεις

Η μετατόπιση στις προτιμήσεις των καταναλωτών προς πιο τοπικά, μικρά και συχνά ψώνια με χαμηλότερη μέση δαπάνη επηρεάζει αρνητικά τα υπερμάρκετ, που βασίζονται στη μεγάλη κλίμακα και τον όγκο πωλήσεων.

Τα μεγαλύτερα δέκα καταστήματα τροφίμων στην Ισπανία αφιερώνουν περίπου το 15% του χώρου τους σε υπερμάρκετ, ποσοστό που αντικατοπτρίζει σχεδόν το εθνικό μερίδιο αγοράς.

Η πρόκληση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και απειλή για το λιανεμπόριο.

Στον τομέα των τροφίμων, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις διατήρησαν το 2,2% το 2024, με τα φρέσκα προϊόντα να αντιπροσωπεύουν το 1,2% των online αγορών.

Παράλληλα, τα ρούχα κατέχουν σημαντικό μερίδιο στις διαδικτυακές πωλήσεις (5,3%).

Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει προκλήσεις, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς η ψηφιακή παρουσία γίνεται απαραίτητη.

Οικονομικό πλαίσιο και προοπτικές

Η ιδιωτική κατανάλωση στην Ισπανία επιβραδύνθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025, ωστόσο παραμένει θετική χάρη σε μια δυναμική αγορά εργασίας.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών για τρόφιμα αυξήθηκαν σε αξία το 2024, αν και μειώθηκαν ελαφρώς σε όγκο, με τους Ισπανούς να αποταμιεύουν περισσότερο λόγω παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Ο πληθωρισμός και η αύξηση μισθών παραμένουν σταθεροί, βελτιώνοντας σταδιακά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η ισπανική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,4% το 2025, αλλά παγκόσμιες αβεβαιότητες και εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ δημιουργούν προκλήσεις.

Η αύξηση στις πωλήσεις και την απασχόληση στον τομέα του λιανεμπορίου δημιουργεί θετικές προοπτικές, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι χώροι υπερμάρκετ.

Πηγή: ot.gr

