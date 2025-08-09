Ποιος πληρώνει και ποιος εισπράττει τους δασμούς Τραμπ

Εντατικά μαθήματα στους δασμούς παρακολουθούν οι Αμερικανοί καταναλωτές, μετά την πυροδότηση του εμπορικού πολέμου από τον Αμερικανό πρόεδρο που επέβαλε τους υψηλότερους δασμούς των τελευταίων δεκαετιών στις εισαγωγές αγαθών στις ΗΠΑ.

Το Bloomberg έφτιαξε τον ακόλουθο οδηγό επιβίωσης στο νέο εμπορικό περιβάλλον.

Τι είναι ένας δασμός;

Ο δασμός είναι ένας φόρος που πρέπει να καταβάλλεται είτε σε μια εισαγωγή είτε σε μια εξαγωγή, αλλά σχεδόν πάντα στο πρώτο. Συνήθως υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας ενός αγαθού (όπως δηλώνεται κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού) και αποδίδεται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης ή την κατηγορία αγαθού ή υλικού του αντικειμένου.

Σε διάταγμα της 31ης Ιουλίου, η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε έναν βασικό δασμό 10% σε σχεδόν όλα τα αγαθά από σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Ορισμένες κατηγορίες εισαγωγών, καθώς και αγαθά από ορισμένα έθνη, αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερους συντελεστές.

Γιατί οι ΗΠΑ επιβάλλουν υψηλούς δασμούς

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προεκλογικά δεσμεύθηκε να επιβάλει τους υψηλότερους δασμούς εδώ και δεκαετίες με στόχο να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή ελαχιστοποιώντας την εξάρτηση των ΗΠΑ από άλλες χώρες.

Ωστόσο δεν είναι λίγοι που επισημαίνουν, ότι αν και οι δασμοί αποφέρουν έσοδα στο δημόσιο ταμείο, θα αυξήσουν το κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσει, τροφοδοτώντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ποιος πληρώνει τους δασμούς

Παρά την επιμονή του προέδρου ότι οι δασμοί καταβάλλονται από άλλες χώρες ή μη αμερικανικές εταιρείες, οι φόροι επί των εισαγωγών καταβάλλονται είτε από τον εισαγωγέα είτε από έναν μεσάζοντα, όπως έναν τελωνειακό μεσίτη που ενεργεί για λογαριασμό του εισαγωγέα. Μελέτες έχουν δείξει ότι το βάρος των δασμών, τελικά, είναι διάχυτο, με τους εξαγωγείς, τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές να επωμίζονται μέρος του κόστους.

Πώς εισπράττονται και επιβάλλονται οι δασμοί των ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονομικών είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση κανονισμών σχετικά με την είσπραξη των δασμών, αλλά η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, ή CBP, είναι ο κυβερνητικός φορέας που έχει αναλάβει την επιβολή των κανονισμών σε σχεδόν 330 λιμάνια εισόδου σε όλη τη χώρα, τα οποία περιλαμβάνουν διελεύσεις συνόρων οδικώς ή σιδηροδρομικώς, καθώς και λιμάνια και αεροδρόμια. Οι πράκτορες εξετάζουν τα έγγραφα, διενεργούν ελέγχους και εισπράττουν τέλη και πρόστιμα.

Στα εμπορεύματα που διασχίζουν τα σύνορα δίνονται αριθμητικοί κωδικοί βάσει μιας τυποποιημένης ονοματολογίας που ονομάζεται «διεθνές εναρμονισμένο σύστημα». Οι δασμοί μπορούν να αντιστοιχιστούν σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων που σχετίζονται, για παράδειγμα, με ένα σασί φορτηγού ή με ευρείες κατηγορίες, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.

Εάν η CBP διαπιστώσει ότι τα εμπορεύματα έχουν «μεταφορτωθεί» ή αποσταλεί μέσω μιας χώρας με ευνοϊκό δασμολογικό συντελεστή σε σύγκριση με τη χώρα προέλευσης, τα εν λόγω εμπορεύματα θα αντιμετωπίσουν δασμό 40% συν τις ισχύουσες κυρώσεις. Δεν είναι σαφές πώς θα γίνει αυτός ο προσδιορισμός, αν και φαίνεται να στοχεύει στην αποτροπή της ροής εμπορευμάτων κινεζικής προέλευσης στις ΗΠΑ.

Πού πηγαίνουν τα χρήματα

Τα χρήματα εισπράττονται κατά τον εκτελωνισμό και κατατίθενται στο Γενικό Ταμείο του υπουργείου Οικονομικών. Οι εισαγωγείς πρέπει να αποδείξουν ότι έδωσαν «εύλογη προσοχή» στην ερμηνεία των δασμολογικών συντελεστών και στην εφαρμογή τους στις αποστολές τους. Εάν το Τελωνείο διαπιστώσει ότι ένας εισαγωγέας δεν έχει περιγράψει σωστά την ποσότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός συγκεκριμένου προϊόντος είτε σκόπιμα είτε λόγω αμέλειας πρέπει να καταβάλει τον προσαρμοσμένο δασμολογικό συντελεστή και ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις.

Τι γίνεται αν ένας καταναλωτής στις ΗΠΑ παραγγείλει κάτι απευθείας από έναν ξένο εξαγωγέα

Η κυβέρνηση Τραμπ έφερε αναστάτωση στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου με την ανακοίνωση ότι δέματα αξίας 800 δολαρίων ή λιγότερο δεν θα εισέρχονται πλέον αφορολόγητα, ανεξάρτητα από την προέλευση.

Η είδηση είναι πιθανό να αποτελέσει πλήγμα για τους καταναλωτές που έχουν αρχίσει να βασίζονται στα φθηνά εμπορεύματα που πωλούνται από διαδικτυακές αγορές όπως η Shein Group Ltd και η Temu.

Από τις 29 Αυγούστου, τα δέματα που αποστέλλονται μέσω εμπορικών μεταφορέων όπως η FedEx, η UPS και η DHL δεν θα πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση «de minimis», λατινικός όρος που αποδίδει τον όρο «πολύ μικρό για να έχει σημασία».

Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομικού συστήματος θα υπόκεινται σε προσωρινά σταθερά τέλη που κυμαίνονται από 80 έως 100 δολάρια, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, για έξι μήνες, μετά τους οποίους θα ισχύουν οι τυπικοί δασμολογικοί συντελεστές.

Πηγή: ΟΤ