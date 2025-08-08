Ολυμπιακός: Στη «λίστα» του και ο ΜακΚόρμακ της Άλμπα Βερολίνου

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει τρεις ψηλούς στο ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο το ερχόμενο Eurobasket, αλλάζει κάπως τα δεδομένα, καθώς τόσο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, όσο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα αργήσουν να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας.

Έτσι οι Πειραιώτες φαίνεται πως έχουν καταλήξει στην απόκτηση ενός ακόμα σέντερ για την προετοιμασία. Το όνομα που έχει ξεχωρίσει είναι αυτό του πρώην σέντερ της Άλμπα Βερολίνου, Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ.

Ο Αμερικανός σέντερ αρχικά υπάρχει σκέψη να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών, ωστόσο αν ικανοποιήσει με την παρουσία του στην προετοιμασία δεν αποκλείεται να παραμείνει και με κανονικό συμβόλαιο για ολόκληρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο ΜακΚόρμακ απασχόλησε και τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο καλοκαίρι, με τους Σέρβους να καταλήγουν τελικά σε άλλες περιπτώσεις παικτών. Του είχαν προτείνει συμβόλαιο για 1+1 χρόνο με τις δύο πλευρές να μην φτάνουν τελικά σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός έπαιξε πέρσι 28 φορές στην EuroLeague με την Αρμάνι και την ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας κατά μέσο όρο 8,4 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά ματς, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στις Μπεσίκτας, Νταρουσάφακα, Γαλατάσαραϊ και Αρμάνι Μιλάνο, ενώ είναι και απόφοιτος του κολλεγίου του Κάνσας.