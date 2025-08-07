Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Καλιφόρνια μετά την αποκάλυψη μιας ασυνήθιστης και δυνητικά εγκληματικής υπόθεσης που φέρνει στο φως τις σκοτεινές πτυχές της εμπορικής παρένθετης μητρότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αρκάντια, εύπορο προάστιο του Λος Άντζελες, οι αρχές εντόπισαν σε μια πολυτελή έπαυλη 22 παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, τα περισσότερα υπό την επίβλεψη νταντάδων και χωρίς σαφείς ενδείξεις οικογενειακής φροντίδας.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένα δίμηνο βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, συμβατά με κακοποίηση. Η αστυνομία έφτασε στην έπαυλη, όπου βρήκε 15 ακόμη παιδιά και σύντομα εντόπισε άλλα 6 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ένα ζευγάρι κινεζικής καταγωγής, η Σίλβια Ζανγκ και ο Γκουοτζουν Σουάν, εμφανίστηκαν ως γονείς όλων των παιδιών, παρουσιάζοντας πιστοποιητικά γέννησης στο όνομά τους. Ωστόσο, η γέννηση των παιδιών σε διαφορετικές Πολιτείες και εντός μικρού χρονικού διαστήματος εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Η έπαυλη ήταν καταχωρημένη ως έδρα της εταιρείας Mark Surrogacy, η οποία είχε οργανώσει τις γεννήσεις μέσω παρένθετων μητέρων. Η Ζανγκ, διαχειρίστρια της εταιρείας, ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είναι δικά της και του συντρόφου της.

Παρένθετες μητέρες που συνεργάστηκαν με τη Mark Surrogacy δήλωσαν ότι εξαπατήθηκαν για την ταυτότητα και τις προθέσεις του ζευγαριού, ενώ ορισμένες ήδη έχουν καταθέσει στην ομοσπονδιακή αστυνομία. Το FBI διερευνά εάν το ζευγάρι πωλούσε τα παιδιά ή τα χρησιμοποιούσε στο πλαίσιο άγνωστων επιχειρηματικών σκοπών.

Η υπόθεση ρίχνει φως στα κενά και τις ασάφειες που διέπουν τη βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για αγορά δισεκατομμυρίων, όπου συχνά λείπουν οι έλεγχοι και η λογοδοσία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μόλις μία Πολιτεία, η Νέα Υόρκη, απαιτεί αδειοδότηση των εταιρειών. Ενώ η αμερικανική νομοθεσία δεν απαγορεύει τη χρήση παρένθετων μητέρων από αλλοδαπούς, παραμένει ασαφές πώς προστατεύονται τα παιδιά και οι μητέρες από εκμετάλλευση ή παραπλάνηση.

Από που χρηματοδοτούνταν

Ανησυχία προκαλεί και η προέλευση των χρηματοδοτήσεων. Από το 2014 έως το 2020, το 41% των αλλοδαπών πελατών εταιρειών παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ ήταν Κινέζοι πολίτες. Πολλές εταιρείες μάλιστα διαφημίζουν την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας για τα νεογέννητα ως πλεονέκτημα.

Η ίδια η Ζανγκ δήλωσε πως ήθελε να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια και πως φρόντιζε τα παιδιά της με αγάπη. Ωστόσο, το ιστορικό της εταιρείας, η αδιαφάνεια στις διαδικασίες και οι αντιφατικές δηλώσεις της προς τις παρένθετες μητέρες ενισχύουν τις υποψίες. Μία από αυτές, η Βάνιτι ΜακΓκόβερεν, που κυοφόρησε ένα από τα παιδιά, ανέφερε πως πείστηκε να συμμετάσχει πιστεύοντας ότι βοηθά ένα άτεκνο ζευγάρι. Έμαθε όμως αργότερα ότι η Ζανγκ είχε ήδη παιδιά, καθώς και ότι ήταν η ιδιοκτήτρια της εταιρείας που την είχε στρατολογήσει μέσω Facebook.

Η Ζανγκ και ο Σουάν είχαν δημιουργήσει επίσης μια εταιρεία real estate με έδρα την ίδια έπαυλη, μέσω της οποίας είχαν αγοράσει πάνω από 100 ακίνητα. Πρώην εργαζόμενοι αναφέρουν ότι ο Σουάν παρακολουθούσε το προσωπικό μέσω καμερών ασφαλείας. Η λειτουργία της Mark Surrogacy από την ίδια διεύθυνση και η αδυναμία της Ζανγκ να απαντήσει ξεκάθαρα στο πόσα παιδιά έχει, εντείνουν τη σύγχυση.

Οι αρχές κατέσχεσαν βίντεο στα οποία καταγράφονται περιστατικά κακομεταχείρισης νηπίων από νταντάδες. Η Ζανγκ και ο Σουάν συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Τα παιδιά παραμένουν υπό την επιμέλεια των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ αρκετές από τις παρένθετες μητέρες αναζητούν νομική υποστήριξη. Ορισμένες από αυτές δεν γνώριζαν ούτε ότι η Ζανγκ είχε ταυτόχρονα τόσες κυήσεις σε εξέλιξη.