06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 09:10

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Καλιφόρνια μετά την αποκάλυψη μιας ασυνήθιστης και δυνητικά εγκληματικής υπόθεσης που φέρνει στο φως τις σκοτεινές πτυχές της εμπορικής παρένθετης μητρότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αρκάντια, εύπορο προάστιο του Λος Άντζελες, οι αρχές εντόπισαν σε μια πολυτελή έπαυλη 22 παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, τα περισσότερα υπό την επίβλεψη νταντάδων και χωρίς σαφείς ενδείξεις οικογενειακής φροντίδας.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένα δίμηνο βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, συμβατά με κακοποίηση. Η αστυνομία έφτασε στην έπαυλη, όπου βρήκε 15 ακόμη παιδιά και σύντομα εντόπισε άλλα 6 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ένα ζευγάρι κινεζικής καταγωγής, η Σίλβια Ζανγκ και ο Γκουοτζουν Σουάν, εμφανίστηκαν ως γονείς όλων των παιδιών, παρουσιάζοντας πιστοποιητικά γέννησης στο όνομά τους. Ωστόσο, η γέννηση των παιδιών σε διαφορετικές Πολιτείες και εντός μικρού χρονικού διαστήματος εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Η έπαυλη ήταν καταχωρημένη ως έδρα της εταιρείας Mark Surrogacy, η οποία είχε οργανώσει τις γεννήσεις μέσω παρένθετων μητέρων. Η Ζανγκ, διαχειρίστρια της εταιρείας, ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είναι δικά της και του συντρόφου της.

Παρένθετες μητέρες που συνεργάστηκαν με τη Mark Surrogacy δήλωσαν ότι εξαπατήθηκαν για την ταυτότητα και τις προθέσεις του ζευγαριού, ενώ ορισμένες ήδη έχουν καταθέσει στην ομοσπονδιακή αστυνομία. Το FBI διερευνά εάν το ζευγάρι πωλούσε τα παιδιά ή τα χρησιμοποιούσε στο πλαίσιο άγνωστων επιχειρηματικών σκοπών.

Η υπόθεση ρίχνει φως στα κενά και τις ασάφειες που διέπουν τη βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για αγορά δισεκατομμυρίων, όπου συχνά λείπουν οι έλεγχοι και η λογοδοσία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μόλις μία Πολιτεία, η Νέα Υόρκη, απαιτεί αδειοδότηση των εταιρειών. Ενώ η αμερικανική νομοθεσία δεν απαγορεύει τη χρήση παρένθετων μητέρων από αλλοδαπούς, παραμένει ασαφές πώς προστατεύονται τα παιδιά και οι μητέρες από εκμετάλλευση ή παραπλάνηση.

Από που χρηματοδοτούνταν

Ανησυχία προκαλεί και η προέλευση των χρηματοδοτήσεων. Από το 2014 έως το 2020, το 41% των αλλοδαπών πελατών εταιρειών παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ ήταν Κινέζοι πολίτες. Πολλές εταιρείες μάλιστα διαφημίζουν την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας για τα νεογέννητα ως πλεονέκτημα.

Η ίδια η Ζανγκ δήλωσε πως ήθελε να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια και πως φρόντιζε τα παιδιά της με αγάπη. Ωστόσο, το ιστορικό της εταιρείας, η αδιαφάνεια στις διαδικασίες και οι αντιφατικές δηλώσεις της προς τις παρένθετες μητέρες ενισχύουν τις υποψίες. Μία από αυτές, η Βάνιτι ΜακΓκόβερεν, που κυοφόρησε ένα από τα παιδιά, ανέφερε πως πείστηκε να συμμετάσχει πιστεύοντας ότι βοηθά ένα άτεκνο ζευγάρι. Έμαθε όμως αργότερα ότι η Ζανγκ είχε ήδη παιδιά, καθώς και ότι ήταν η ιδιοκτήτρια της εταιρείας που την είχε στρατολογήσει μέσω Facebook.

Η Ζανγκ και ο Σουάν είχαν δημιουργήσει επίσης μια εταιρεία real estate με έδρα την ίδια έπαυλη, μέσω της οποίας είχαν αγοράσει πάνω από 100 ακίνητα. Πρώην εργαζόμενοι αναφέρουν ότι ο Σουάν παρακολουθούσε το προσωπικό μέσω καμερών ασφαλείας. Η λειτουργία της Mark Surrogacy από την ίδια διεύθυνση και η αδυναμία της Ζανγκ να απαντήσει ξεκάθαρα στο πόσα παιδιά έχει, εντείνουν τη σύγχυση.

Οι αρχές κατέσχεσαν βίντεο στα οποία καταγράφονται περιστατικά κακομεταχείρισης νηπίων από νταντάδες. Η Ζανγκ και ο Σουάν συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Τα παιδιά παραμένουν υπό την επιμέλεια των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ αρκετές από τις παρένθετες μητέρες αναζητούν νομική υποστήριξη. Ορισμένες από αυτές δεν γνώριζαν ούτε ότι η Ζανγκ είχε ταυτόχρονα τόσες κυήσεις σε εξέλιξη.

Stream newspaper
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατά τον Ρούμπιο χρειάζεται «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
Μάρκο Ρούμπιο 07.08.25

Μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις συζητήσεις για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ μιλά για «συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και για… «απογοήτευση» στο παρελθόν
Ουκρανία 07.08.25

Ο Τραμπ βλέπει «συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και... «απογοήτευση» στο παρελθόν

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι ο Πούτιν τον «έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», αναφερόμενος στην «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» μαζί του καθώς και με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Γάζα: Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης είναι πλέον καλλιεργήσιμο – Επιτείνεται ο κίνδυνος «γενικευμένου λιμού»
ΟΗΕ 07.08.25

Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης είναι πλέον καλλιεργήσιμο στη Γάζα

«Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού», δηλώνει ο γενικός διευθυντής του FAO, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οποίου μόνο το 1,5% της γεωργικής γης της είναι πλέον καλλιεργήσιμο.

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
