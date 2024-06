Σκληρές ποινές κατά της παρένθετης μητρότητας!

Στην Ιταλία, η παρένθετη μητρότητα είναι απολύτως απαγορευμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία του 2004.

Ειδικότερα, ο νόμος 40/2004, ο οποίος αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της παρένθετης μητρότητας. Αυτός ο νόμος δεν επιτρέπει καμία μορφή παρένθετης μητρότητας, είτε είναι αλτρουιστική είτε είναι με αμοιβή.

Όπως αναφέρεται το Ansa Latina:

«Η Λέγκα, ένα από τα τρία κόμματα που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, παρουσίασε μια μεταρρύθμιση για να σκληρύνει το σχέδιο κατά της παρένθετης μητρότητας, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και δέκα χρόνια για όποιον το πραγματοποιήσει.

Παράλληλα, το κόμμα του Ματέο Σαλβίνι παρουσίασε τροπολογία στο νομοσχέδιο που απαγορεύει την «ενοικίαση μήτρων», ακόμη και αν αυτή πραγματοποιείται στο εξωτερικό, την οποία παρουσίασαν οι «Αδέλφια της Ιταλίας», το κόμμα της Μελόνι και το οποίο μελετά η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας.

Σύμφωνα με την πρόταση της Λέγκας, η παρένθετη μητρότητα θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 4 έως 10 χρόνια και πρόστιμο από 600 χιλιάδες έως 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται κυρώσεις και σε δημόσιους λειτουργούς που καταγράφουν παιδιά που γεννήθηκαν από αυτή την πρακτική.

Από την πλευρά του, το Βατικανό κατήγγειλε για άλλη μια φορά την πρακτική της παρένθετης μητρότητας κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στην Ελβετία.

Η Gabriella Gambino, υφυπουργός της Διεύθυνσης για τους Λαϊκούς, την Οικογένεια και τη Ζωή, ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό αυτής της εκδήλωσης που διοργανώθηκε για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προστασίας των γυναικών και των παιδιών από κάθε μορφή εκμετάλλευσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τον τίτλο «Σε τι τιμή; Προς την κατάργηση της παρένθετης μητρότητας: πρόληψη της εκμετάλλευσης και της εμπορευματοποίησης γυναικών και παιδιών» στο Παλάτι των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τη Μόνιμη Αποστολή της Αγίας Έδρας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη και το Ίδρυμα Caritas in Veritate. Ως εκπρόσωπος του Βατικανού, η Γκαμπίνο δήλωσε ότι η παρένθετη μητρότητα αντιπροσωπεύει «σοβαρή παραβίαση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών».

Με αυτόν τον τρόπο, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα «να προβληματιστεί σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα της θέσπισης απόλυτης απαγόρευσης».

Ομοίως, υπενθύμισε ότι υπάρχει «μια παγκόσμια συναίνεση» εναντίον αυτής της πρακτικής, «ακόμη και από διαφορετικές πολιτικές, ηθικές και θρησκευτικές θέσεις».

Η αρχή του Δικαστηρίου του Βατικανού τόνισε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μια διεθνής απάντηση που δρα ενάντια στον «παραγωγικό τουρισμό» που συνεχίζει να είναι «η αιτία της διακρατικής εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών».

«Είναι απαραίτητο να προωθήσουμε μια κοινή δέσμευση για τη διασφάλιση της καθολικής προστασίας της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων ανθρώπων», τόνισε η Γκαμπίνο.

Αργότερα, ανέφερε τη Διακήρυξη Dignitas infinita, που δημοσιεύτηκε από το Dicastery for the Doctrine of the Faith τον περασμένο Απρίλιο.

Αναφερόμενη στο εν λόγω έγγραφο, τόνισε ότι «κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να έχει μια πλήρως ανθρώπινη καταγωγή και να λάβει το δώρο μιας ζωής που φανερώνει την αξιοπρέπεια αυτών που τη δίνουν και αυτών που τη λαμβάνουν».

Υποστήριξε ότι «δεν είναι νόμιμες όλες οι μορφές τεκνοποίησης» και ότι «δεν υπάρχει δικαίωμα σε ένα παιδί με αυστηρά νομικούς όρους που μπορεί να δικαιολογήσει οποιαδήποτε πρακτική τεκνοποίησης».

Επίσης, απαρίθμησε ορισμένες αρνητικές συνέπειες αυτής της πρακτικής, όπως «η αποπροσωποποίηση, η εμπορευματοποίηση και η εκμετάλλευση των γυναικών», καθώς και «η αντικειμενοποίηση του παιδιού».

Επιπλέον, κατήγγειλε ότι είναι μια «μορφή συμβατικοποίησης των θεμελιωδών ανθρώπινων σχέσεων, που προορίζεται να επηρεάσει για πάντα την ταυτότητα και τη ζωή των εμπλεκόμενων υποκειμένων».

Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει καταγγείλει αυτή την πρακτική επανειλημμένα. Τον Ιούνιο του 2022, προειδοποίησε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια απειλείται από την «απάνθρωπη πρακτική» της λεγόμενης «παρένθετης μητρότητας», καθώς οι γυναίκες υφίστανται εκμετάλλευση και τα παιδιά αντιμετωπίζονται «ως εμπόρευμα».

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η Εκκλησία ανέκαθεν υπερασπιζόταν τη σημασία της πρωτοτυπίας της μετάδοσης της ζωής, που συμβαίνει μέσω της σεξουαλικής ενότητας των συζύγων, και απορρίπτει κάθε τεχνική μεσολάβηση που επιδιώκει να τους αντικαταστήσει.

Ο Σαλβίνι είναι εδώ και καιρό σκληρός επικριτής της παρένθετης μητρότητας, συγκρίνοντας τις μητέρες που νοικιάζουν τη μήτρα τους με ένα ΑΤΜ που παράγει μωρά. Για το λόγο αυτό, υποσχέθηκε να πολεμήσει ενάντια σε αυτή την πρακτική που χαρακτηρίζει «βάρβαρη και απάνθρωπη». Η Μελόνι, από την πλευρά της, συνέκρινε την πρακτική της παρένθετης μητρότητας με την απόκτηση παιδιών ως «προϊόντα χωρίς ιατρική συνταγή».

Οι επικριτές του έργου το θεωρούν επίθεση στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, της οποίας στα μέλη απαγορεύεται επίσης η εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ιταλία».

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Αυτά αναφέρουν στην Ιταλία για το θέμα, την ώρα που η παρένθετη μητρότητα είναι μια πρακτική που ρυθμίζεται διαφορετικά σε διάφορες χώρες και συχνά υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς ή και πλήρη απαγόρευση.

Χώρες όπου η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται πλήρως:

Ιταλία: Απαγορεύεται εντελώς από το 2004.

Ισπανία: Επίσης απαγορεύεται πλήρως.

Γαλλία: Από το 1994, κάθε μορφή παρένθετης μητρότητας είναι παράνομη, είτε με αμοιβή είτε εθελοντικά.

Γερμανία: Όλες οι μορφές παρένθετης μητρότητας είναι παράνομες.

Φινλανδία: Παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται από το 2007.

Κίνα: Παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται πλήρως από τον κανονισμό της νομοθεσίας περί τεχνολογίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Χώρες όπου επιτρέπεται υπό περιορισμούς:

ΗΠΑ: Επιτρέπεται αλλά με διαφορετικούς νόμους ανά πολιτεία.

Καναδάς: Επιτρέπεται μόνο η «αλτρουιστική» παρένθετη μητρότητα, με εξαίρεση το Κεμπέκ όπου απαγορεύεται πλήρως.

Ινδία: Επιτρέπεται μόνο για ετερόφυλα ζευγάρια που είναι παντρεμένα για τουλάχιστον 5 χρόνια και μόνο για ιατρικούς λόγους.

Η νομοθεσία και οι κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από την παρένθετη μητρότητα διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, επηρεασμένες από νομικούς, πολιτικούς, και θρησκευτικούς παράγοντες.