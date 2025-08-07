newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Οι λοταρίες χρησιμοποιούνται ήδη σε εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, πολιτιστικά γεγονότα στην Ιαπωνία, αποστολές στην Ανταρκτική και φεστιβάλ όπως το Glastonbury.

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Ενα σύστημα λοταρίας για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στους δημοφιλείς προορισμούς στα πρότυπα των ΗΠΑ κατά την επίσκεψη στα εθνικά πάρκα πρότεινε ο διευθύνων σύμβουλος της Booking Holdings.

Σε συνέντευξή του στο BBC o Γκλεν Φόγκελ ανέφερε πως κάτοικοι σε τουριστικά «hotspots» της Ευρώπης όπως το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη, το Ντουμπρόβνικ και η Βενετία δηλώνουν ότι οι τρέχουσες ροές τουριστών είναι μη βιώσιμες και καταστρέφουν την ποιότητα ζωής στην κοινότητά τους.

Η Βενετία επιβάλλει ήδη ένα τέλος εισόδου σε ορισμένες ημέρες, ενώ υπάρχουν εκκλήσεις για αύξηση του τέλους στα 100 ευρώ. Οι αρχές στο Άμστερνταμ έχουν αυξήσει τους φόρους διαμονής.

Ωστόσο, οι διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού που έχουν σημειωθεί σε διάφορες χώρες, με πρόσφατο αυτές στη Βαρκελώνη όπου κάτοικοι ψεκάζουν τουρίστες με νεροπίστολα, μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα φέρνουν.

«Άκουσα για κάποιον που ήταν στη Βαρκελώνη και τον ψέκασαν με νεροπίστολο – και του άρεσε πολύ επειδή έκανε ζέστη, το βρήκε διασκεδαστικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν οι διαδηλωτές», είπε ο Φόγκελ και πρόσθεσε: «Είμαστε ένας από τους πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς και θέλουμε να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις για να βρούμε λύσεις. Δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίσουμε ποιος πρέπει ή δεν πρέπει να ταξιδεύει. Γι’ αυτό υπάρχουν η δημοκρατία και οι κυβερνήσεις.

«Δεν είναι δουλειά μου να προπαγανδίζω ή να καθοδηγώ τον κόσμο να πάει κάπου αλλού. Αν κάποιος ονειρεύεται μια ζωή να επισκεφτεί το Λονδίνο ποιος είμαι εγώ να του πω: “Όχι, δεν μπορείς να πας στο Λονδίνο. Μόνο στο Μπέρμιγχαμ», είπε και πρόσθεσε.

Αναλύοντας την πρόταση του είπε: «Μου αρέσει η ιδέα ενός συνδυασμού υψηλότερου κόστους και λοταρίας, ώστε να μην είναι προνόμιο μόνο των πλουσίων να επισκεφθούν το Λονδίνο.
Ακόμα κι αν κάποιος δεν είναι πλούσιος, θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να δει μερικά από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου».

Το παράδειγμα του Γκραν Κάνυον

Στις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται ήδη λοταρίες σε μικρή κλίμακα, κυρίως σε εθνικά πάρκα. Για παράδειγμα, μόνο 450 άδειες δίνονται κάθε χρόνο για ράφτινγκ στον ποταμό Κολοράντο στο Γκραν Κάνυον, ενώ στο καταφύγιο Phantom Ranch οι διανυκτερεύσεις καθορίζονται με λοταρία 15 μήνες νωρίτερα.

Ο Justin Francis, διευθύνων σύμβουλος του πρακτορείου Responsible Travel, δήλωσε: «Όλοι θέλουμε ο τουρισμός να είναι προσβάσιμος σε όλους, ακόμα και σε όσους έχουν χαμηλό προϋπολογισμό.

Οι λοταρίες χρησιμοποιούνται ήδη σε εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, πολιτιστικά γεγονότα στην Ιαπωνία, αποστολές στην Ανταρκτική και φεστιβάλ όπως το Glastonbury. Υπάρχει περιθώριο να εφαρμοστούν ευρύτερα.

«Θυμάμαι ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε εφαρμόσει ένα σύστημα επισκέψεων στο Highgrove μέσω λεσχών κηπουρικής – έτσι όσοι επισκέπτονταν είχαν αληθινό ενδιαφέρον και αυξήθηκαν και οι συνδρομές» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: Θα ήθελα να βλέπω μειονεκτούσες ομάδες να έχουν αυξημένες πιθανότητες σε μια τέτοια λοταρία.»

Ο Francis επιτέθηκε στον επικεφαλής της Booking Holdings, λέγοντας ότι «ο  Glenn Fogel δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού στους κατοίκους και τους τουρίστες σε έναν αυξανόμενο αριθμό προορισμών.

Δεν διακυβεύεται τίποτα σε κανέναν προορισμό και η άποψη του είναι ότι αν οι πελάτες του θέλουν να πάνε κάπου αλλού, μπορούν.

Αν ήμουν πελάτης του ή διευθυντής προορισμών, θα περίμενα περισσότερα από την πλουσιότερη ταξιδιωτική εταιρεία στον κόσμο».

