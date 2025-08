Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα η γειτονιά της Πλάκας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης τουριστικής έκρηξης, με τον αριθμό των επισκεπτών να αυξάνεται από 8 εκατομμύρια το 2024 σε αναμενόμενα 10 εκατομμύρια φέτος. Οι κάτοικοι, που κάποτε απολάμβαναν την αυθεντικότητα της Πλάκας, τώρα αντιμετωπίζουν «τουριστική ασφυξία»: καταστήματα και κατοικίες μετατρέπονται σε Airbnb και ξενοδοχεία, προκαλώντας αύξηση ενοικίων και απώλεια τοπικής ταυτότητας.

Η Πλάκα «απειλείται από τον υπερτουρισμό», όπως είπε στο AFP, ο Γιώργος Ζαφειρίου, ο οποίος ζει εκεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και είναι επικεφαλής της ένωσης κατοίκων της συνοικίας. Περιτριγυρισμένος από τον θόρυβο της δυνατής μουσικής, τις βεράντες των εστιατορίων και τον θόρυβο των τροχών των βαλιτσών που σέρνονται ανάμεσα σε γεμάτους κάδους απορριμμάτων, εκφράζει την πεποίθηση ότι η αύξηση του τουρισμού έχει κάνει αγνώριστη την ιστορική συνοικία της Αθήνας.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο του Γαλλικού Πρακτορείου ειδήσεων παρά την ονομασία της ως το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, η Αθήνα θεωρούνταν προηγουμένως απλώς ένας σταθμός μεταξύ του αεροδρομίου και του λιμανιού του Πειραιά, από όπου οι τουρίστες εξερευνούν τα μυριάδες γραφικά νησιά της Ελλάδας. Ωστόσο τώρα αυτό έχει αλλάξει.

Tourism boom sparks backlash in historic heart of Athens.

This year, 10 million people are expected to visit Athens, an increase of two million from 2024. Locals complain that the surge is sending housing prices soaring and destroying their neighbourhoods… pic.twitter.com/kbNMzf0CL9

