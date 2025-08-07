Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Η ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά έχει κάνει πολλούς φίλους να μοιράζονται κάτι παραπάνω από τα μυστικά τους. Πλέον χρησιμοποιούν κοινούς λογαριασμούς σε πλατφόρμες μουσικής και ταινιών για να μειώσουν το κόστος ψυχαγωγίας, όταν όλα γύρω τους μοιάζουν οικονομικά… άπιαστα.

Αυτό αποτελεί λύση που έχουν ακολουθήσει πλέον πολλές παρέες, με την ιδέα πάντα ότι υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους και όλοι πληρώνουν το μερίδιό τους.

Οικονομία, αλλά πλήρης ψυχαγωγία

Από προγράμματα τηλεφώνου έως υπηρεσίες streaming, εφαρμογές γυμναστικής και μέσα ενημέρωσης, οι καταναλωτές εκτελούν αυτό που μοιάζει με μια συνεχή πράξη ισορροπίας μεταξύ εγγραφών (και ακυρώσεων). Ενώ πολλές από αυτές τις υπηρεσίες είναι αρκετά προσιτές από μόνες τους, το κόστος μπορεί να αυξηθεί πολύ γρήγορα — ο μέσος Αμερικανός καταναλωτής πληρώνει για περίπου πέντε συνδρομές τέτοιους είδους τον μήνα.

Έτσι, οι άνθρωποι βρίσκουν διάφορους τρόπους για να παρακάμψουν το σύστημα. Σταματούν και ξεκινούν εκ νέου δωρεάν δοκιμές και μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης με τους αγαπημένους τους. Ή συνεχίζουν — και παραμένουν — σε οικογενειακά προγράμματα με τους γονείς, τα παιδιά τους κ.λπ. Μερικοί άνθρωποι ορίζουν την οικογένεια με μια ευρύτερη έννοια για να μοιράσουν τα έξοδα. Συμμετέχουν σε οικογενειακά προγράμματα για τα κινητά τους τηλέφωνα, τη ροή μουσικής ή το περιεχόμενο βίντεο με φίλους, γνωστούς και ακόμη και άγνωστους, μερικές φορές παραβιάζοντας τους όρους χρήσης και άλλες φορές απλώς ερμηνεύοντας την έννοια της οικογένειας με λίγο πιο ελεύθερο τρόπο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Business Insider.

Μερικοί άνθρωποι στρέφονται σε μια μορφή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός» για να κάνουν τα μικρότερα πράγματα πιο προσιτά.

«Η διαφήμιση από στόμα σε στόμα είναι ένας πολύ ισχυρός τρόπος απόκτησης πελατών και μπορείτε να το θεωρήσετε ως μια εκτεταμένη δωρεάν δοκιμή για όλους εκείνους που παρακολουθούν, χωρίς να πληρώνουν», λέει ο Ντάνιελ ΜακΚάρθι, αναπληρωτής καθηγητής μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Maryland.

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί παραμένουν ανύπαντροι και χωρίς παιδιά. Το να ζεις μόνος σου, αν και είναι η σωστή επιλογή για πολλούς ανθρώπους, μπορεί επίσης να αυξήσει τα έξοδα. Ο «φόρος για τους ανύπαντρους» σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύντροφος για να μοιραστείς το ενοίκιο ή να σε βοηθήσει να αντέξεις το κόστος ενός ξενοδοχείου για τις διακοπές. Ακόμη και για τους ανθρώπους που ζουν σε ζευγάρια και οικογένειες, το αυξανόμενο κόστος ζωής κάνει κάθε είδους αγορά πιο δύσκολη. Μερικοί άνθρωποι στρέφονται σε μια μορφή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός» για να κάνουν τα μικρότερα πράγματα πιο προσιτά. Δεν θέλεις να πληρώσεις την πλήρη τιμή για τη συνδρομή στο Spotify; Μην ανησυχείς. Μπες σε ένα οικογενειακό πρόγραμμα με τους συγκατοίκους σου στο πανεπιστήμιο. Ναι, ίσως χρειαστεί να δηλώσετε όλοι την ίδια διεύθυνση αντί για τις διαφορετικές στις οποίες ζείτε τώρα, αλλά δεν είναι σαν να υπάρχει η αστυνομία του Spotify που ζητάει από εσάς και τους φίλους σας δείγματα DNA.

Η αποχώρηση από το οικογενειακό πρόγραμμα θεωρείται ορόσημο στην πορεία προς την ενηλικίωση, αλλά πολλοί άνθρωποι, λόγω του κόστους παραμένουν σε αυτό. Σε μια πρόσφατη έρευνα, περίπου ένας στους πέντε ενήλικες Αμερικανούς δήλωσε ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα τηλεφωνικά προγράμματα των γονιών του και, ενώ το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί ελαφρώς τα τελευταία χρόνια, ένας στους τρεις εξακολουθεί να δηλώνει ότι οι γονείς του πληρώνουν μέρος ή το σύνολο του τηλεφωνικού του λογαριασμού.

Φίλοι… ενωθείτε!

Καθώς η Νικόλ Νίκολιτς και η συγκάτοικός της πλησίαζαν τα 30 και γίνονταν όλο και πιο ανεξάρτητες, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας. «Σκέφτηκα ότι θα εξοικονομήσουμε πραγματικά πολλά χρήματα αν το κάνουμε αυτό μαζί», λέει. Η Νίκολιτς αστειεύεται ότι είναι η «μαμά» του προγράμματος, αφού όλα είναι στο όνομά της. Στο τέλος του μήνα, η συγκάτοικός της — η οποία έχει μετακομίσει από τότε — της στέλνει το μερίδιό της, και από τότε έχει προσθέσει και τον σύντροφό της. «Όλα πάνε ρολόι εδώ και χρόνια», λέει.

Οι φιλίες διατρέχουν πάντα τον κίνδυνο να τεταθούν όταν εμπλέκονται χρήματα.

Η Ρόουζ Πέταργκιου, που ζει στο Μιζούρι, δεν γνωρίζει προσωπικά τα άτομα με τα οποία μοιράζεται τη συνδρομή της στο Nintendo Switch Online. Πριν από λίγο καιρό, πρόσφερε τις επιπλέον θέσεις του οικογενειακού της πακέτου στο Reddit και τώρα μοιράζεται τον λογαριασμό της με μερικούς άγνωστους που δέχτηκαν την προσφορά της. Ένας από αυτούς ζει στην Τουρκία, ένας άλλος στην Καραϊβική. Δεν τους χρεώνει για αυτό — η συνδρομή, που της κοστίζει 79,99 δολάρια το χρόνο, δεν είναι ακριβή για εκείνη και πιστεύει ότι ίσως είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μόνοι τους κάποιοι άλλοι. Τα ατομικά πακέτα κοστίζουν από 19,99 έως 49,99 δολάρια. «Πολλά παιχνίδια έχουν μια κοινοτική διάσταση, και μου ήρθε στο μυαλό ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το μέρος του παιχνιδιού», λέει. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας κίνδυνος για εκείνη, λέει.

Αυτού του είδους οι συμφωνίες δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Οι φιλίες διατρέχουν πάντα τον κίνδυνο να τεταθούν όταν εμπλέκονται χρήματα.

Η Νταϊάν Μπράουν, στη Νέα Αγγλία, δεν έχει κανένα πρόβλημα να νιώθει άσχημα όταν διαγράφει φίλους από τον λογαριασμό Peloton που μοιράζεται μαζί τους. Είναι σε μεγάλο βαθμό ευχαριστημένη να δίνει τον κωδικό πρόσβασής της σε άλλους — την κόρη της, τις αδελφές της, τους συγγενείς της και τους φίλους της — αρκεί να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό χρήστη, 20 από τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν με τη συνδρομή της. Αλλά κάθε τόσο, ελέγχει για να βεβαιωθεί ότι το χρησιμοποιούν ακόμα, και αν δεν το χρησιμοποιούν, τους διαγράφει χωρίς να πει τίποτα. Δεδομένου του κόστους των 44 δολαρίων της μηνιαίας συνδρομής, η Μπράουν λέει ότι δεν «αισθάνεται άσχημα που το μοιράζεται».

Από εταιρική άποψη, το ιδανικό θα ήταν πιθανώς όλοι να πληρώνουν την πλήρη τιμή για το πρόγραμμα τηλεφώνου ή τη συνδρομή streaming και να τελειώνει εκεί η υπόθεση. Ωστόσο, ο υπολογισμός δεν είναι τόσο απλός όσο φαίνεται.

Μία στρατηγική προσέλκυσης πελατών

«Εξαρτάται πραγματικά από την εκάστοτε εταιρεία, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και τον δεσμευτικό χαρακτήρα της σχέσης της με τους συνδρομητές», λέει ο ΜακΚάρθι.

Η κοινή χρήση λογαριασμού μπορεί να είναι ένας τρόπος για να προσελκύσει κανείς κόσμο, τονίζει το Business Insider. Αυτό είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο η Netflix κατάφερε να εδραιωθεί: επέτρεψε την ευρεία κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης ως τρόπο για να προσελκύσει κόσμο. Τελικά έθεσε όρια στην κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης, αλλά μόνο όταν η εταιρεία έφτασε να έχει ετήσια έσοδα 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων και όταν ήταν σίγουρη ότι οι θεατές θα είχαν αρκετά κίνητρα για να ανοίξουν νέες συνδρομές.

«Είναι μια χρήσιμη στρατηγική για την ανάπτυξη της χρήσης, της κατανόησης και της δημιουργίας συνηθειών», λέει ο Ρόμπι Κέλμαν Μπάξτερ, σύμβουλος εταιρειών που λειτουργούν με συνδρομές, σε ένα email.

Παρά την αρχική τους υπόσχεση να απαλλάξουν τους θεατές από τις διαφημίσεις, όλο και περισσότερες πλατφόρμες επί πληρωμή προσθέτουν διαφημιστικά σποτς.

Η δυνατότητα κοινής χρήσης λογαριασμών μπορεί να κάνει μια πλατφόρμα ή μια υπηρεσία πιο ελκυστική και να βελτιώσει τη διατήρηση των πελατών.

Παρά την αρχική τους υπόσχεση να απαλλάξουν τους θεατές από τις διαφημίσεις, όλο και περισσότερες πλατφόρμες επί πληρωμή προσθέτουν διαφημιστικά σποτς, πράγμα που σημαίνει ότι η προβολή μπορεί να είναι πιο σημαντική από τα τέλη συνδρομής. Ένα μεγάλο μέρος των εσόδων των προγραμμάτων υποστηρίζονται από διαφημίσεις και είναι καλύτερο για τις επιχειρήσεις αν πολλά άτομα βλέπουν πολλές διαφημίσεις παρά ένα μόνο άτομο.

«Αυτό έχει κάνει τη συνδρομή να επηρεάζεται περισσότερο από την αφοσίωση και τις ώρες προβολής, σε αντίθεση με το ‘Θα στείλει αυτός ο άνθρωπος την μηνιαία συνδρομή;’», λέει ο ΜακΚάρθι.

Θα καταπολεμηθεί ο «φιλικός σοσιαλισμός»;

Σίγουρα, εταιρείες όπως η Netflix και η Disney καταπολεμούν τον «σοσιαλισμό των φίλων» για έναν λόγο. Ο Ρόμπερτ Φίσμαν, ανώτερος αναλυτής ερευνών στη MoffettNathanson, αναφέρει στο Business Insider ότι έχει γίνει «ένα όλο και πιο ανησυχητικό ζήτημα για τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης, οι οποίες θέλουν να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα έσοδα από συνδρομές από διαφορετικά νοικοκυριά». Σε μια έρευνα του Pew Research Center τον Απρίλιο, το 26% των χρηστών streaming στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν τον κωδικό πρόσβασης κάποιου άλλου, συμπεριλαμβανομένου του 47% της ομάδας ηλικίας 18-29 ετών.

Από την πλευρά του καταναλωτή, είναι δύσκολο να νιώθεις ένοχος που εκμεταλλεύεσαι την κοινή χρήση λογαριασμών.

«Κοιτώντας πίσω, οι παραδοσιακές εταιρείες μέσων ενημέρωσης έπρεπε να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προσπάθειας να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στο περιεχόμενό τους», λέει. «Αλλά πιο πρόσφατα, η προσοχή τους έχει στραφεί στο να διασφαλίσουν ότι θα πληρωθούν για αυτή την τηλεθέαση».

Από την πλευρά του καταναλωτή, είναι δύσκολο να νιώθεις ένοχος που εκμεταλλεύεσαι την κοινή χρήση λογαριασμών. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που απομόνωσαν το περιεχόμενο και μονοπωλούσαν κάθε μικρή πηγή εσόδων. Με τη σειρά τους, οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους να παρακάμψουν τους κανόνες. Ίσως οι όροι χρήσης μιας συνδρομής να ορίζουν ότι όλοι πρέπει να ανήκουν στην ίδια οικογένεια ή να ζουν στο ίδιο νοικοκυριό, αλλά τελικά αρκεί να βρίσκεστε όλοι στην ίδια γεωγραφική περιοχή — ή απλά να εισάγετε την ίδια διεύθυνση — και όλα λειτουργούν μια χαρά. Ορισμένες ομάδες αναπτύσσουν περίπλοκα σχέδια για την απόκτηση και κοινή χρήση διαφόρων συνδρομών, που περιλαμβάνουν υπολογιστικά φύλλα και συντονισμό. Άλλοι το κρατούν αρκετά απλό.

Η κατανομή του κόστους, από οικονομικής άποψης, είναι ένας τρόπος για τους ανθρώπους να εξοικονομήσουν χρήματα, καθώς οι τιμές αυξάνονται και οι συνδρομές πολλαπλασιάζονται. Μεταξύ ομάδων φίλων, είναι ένας τρόπος για να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος και, μερικές φορές, μπορεί να είναι και λίγο διασκεδαστικό.

Σε πιο σοβαρό τόνο, δεν έχουν όλοι μια οικογένεια με την οποία να μοιραστούν το οικογενειακό πρόγραμμα, για διάφορους λόγους. Ή απλά προτιμούν να μην πιέσουν τον πατέρα τους να κάνει συνδρομή στο Apple Music, όταν αυτός δεν έχει καν iPhone ή ακούει ακόμα CD.

Ορισμένες εταιρείες αρχίζουν να το καταλαβαίνουν αυτό. Ένας εκπρόσωπος της AT&T ανέφερε ότι «δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους πελάτες που συμμετέχουν στα προγράμματα πολλαπλών γραμμών και οικογενειακά προγράμματα, ανεξάρτητα από το πώς συνδέονται μεταξύ τους (συγγενείς, σύζυγοι, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες, συγκάτοικοι κ.λπ.)». Η AT&T έχει προχωρήσει ακόμη και στο να λανσάρει ένα εργαλείο πληρωμών για να διευκολύνει τους ανθρώπους να μοιράζονται το κόστος του πακέτου τους.

Το «οικογενειακό πακέτο» μπορεί να σημαίνει οποιαδήποτε οικογένεια επιλέξετε.