Ο Τραμπ έκανε αστεία για εγκατάσταση «πυρηνικών πυραύλων» στη στέγη του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στη στέγη ενός από τα κτίρια του Λευκού Οίκου και αστειεύτηκε σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης «πυρηνικών πυραύλων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από μέλη της ασφάλειάς του και υπό την προστασία ελεύθερων σκοπευτών, περιπλανήθηκε για περίπου 20 λεπτά στη στέγη του κτιρίου που στεγάζει την αίθουσα Τύπου και επιθεώρησε τον χώρο όπου θα κατασκευαστεί η αίθουσα χορού.

Την ίδια ώρα πλήθος δημοσιογράφων περίμενε τον Αμερικανό πρόεδρο από απόσταση.

Σε ερώτηση που τού τέθηκε σχετικά με το τι σκοπεύει να φτιάξει, εκείνος απάντησε αστειευόμενος: «Πυραύλους» και στη συνέχεια είπε «πυρηνικούς πυραύλους», κάνοντας μάλιστα με το χέρι του, όπως φάνηκε, την κίνηση της εκτόξευσης ενός τέτοιου πυραύλου.

Reporter: What are you going to build?

Trump [From the roof of the White House]: Missiles, nuclear missiles. pic.twitter.com/fmWbdw0qeL

