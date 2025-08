«Δύο τρένα έτοιμα για μετωπιαία σύγκρουση»: Προς τα πού οδεύουν οι σχέσεις Τραμπ-Πούτιν

Έχει εκτροχιαστεί η σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν;

Μια δημοφιλής ρωσική εφημερίδα πιστεύει ότι ναι.

Σύμφωνα με το BBC, χρησιμοποίησε δύο τρένα για να απεικονίσει την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

«Μια μετωπική σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη», δήλωσε πρόσφατα η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets.

«Η ατμομηχανή Τραμπ και η ατμομηχανή Πούτιν τρέχουν με ταχύτητα η μία προς την άλλη.

Και καμία από τις δύο δεν πρόκειται να στρίψει, να σταματήσει ή να κάνει όπισθεν».

Το «τρένο Πούτιν» προχωράει με πλήρη ταχύτητα, με τη λεγόμενη «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση»: τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να τερματίσει τις εχθροπραξίες και να κηρύξει μακροπρόθεσμη εκεχειρία.

Εν τω μεταξύ, το «τρένο Τραμπ» επιταχύνει τις προσπάθειές του να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τις εχθροπραξίες: ανακοινώνοντας προθεσμίες, τελεσίγραφα, απειλές για επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας και βαριά δασμολογικά μέτρα κατά των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, όπως η Ινδία και η Κίνα.

Σε όλα αυτά προστίθενται τα δύο αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια που, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, έχουν επανατοποθετηθεί σε θέση πιο κοντά στη Ρωσία.

