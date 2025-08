Η καταιγίδα Floris πλήττει με σφοδρότητα την Σκωτία – Εκδόθηκε «πορτοκαλί» συναγερμός

Την Σκωτία πλήττει η καταιγίδα Floris, χτυπώντας με σφοδρότητα πολλές περιοχές, σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο φαινόμενο για την εποχή, το οποίο συμβαίνει για δεύτερη φορά από το 2011, τον μήνα Αύγουστο.

Μάλιστα, η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε «πορτοκαλί» συναγερμό –το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου– για σχεδόν όλη την Σκωτία.

Η καταιγίδα Floris θα συνεχίσει να κινείται προς τα ανατολικά και ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές σε ολόκληρη τη Σκωτία, αν και σε πολλές βόρειες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να πνέουν ασυνήθιστα ισχυροί άνεμοι, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση σε όλη τη Σκωτία ισχύει μέχρι τις 23:00 απόψε, αν και αναμένεται ότι οι άνεμοι θα κορυφωθούν στο βορειοανατολικό τμήμα της Σκωτίας νωρίς το βράδυ με ριπές 113-129 χλμ/ώρα – ίσως ακόμη υψηλότερες σε εκτεθειμένα σημεία.

Στις Βόρειες Νήσους θα συνεχίσει να φυσάει όλη τη νύχτα, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 113-129 χλμ/ώρα, υποστηρίζει το BBC.

Ορισμένοι σιδηροδρομικοί φορείς έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις «μην ταξιδεύετε» για σήμερα.

Η ScotRail αναφέρει ότι η καταιγίδα προκαλεί σημαντικές διαταραχές – σε όλες τις διαδρομές της ισχύει περιορισμός ταχύτητας 80 χλμ/ώρα.

Οι υπηρεσίες της East Coast Main Line βόρεια του Newcastle έχουν ακυρωθεί, ενώ οι επιβάτες της West Coast Main Line συμβουλεύονται να μην ταξιδεύουν βόρεια του Preston.

Οι περισσότερες από τις μεγάλες γέφυρες της Σκωτίας είναι κλειστές για ορισμένα οχήματα, ενώ πολλές είναι εξ ολοκλήρου κλειστές.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για πεσμένα δέντρα που κλείνουν ή εμποδίζουν εν μέρει τους δρόμους.

Η καταιγίδα Floris έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής την ακύρωση 68 πτήσεων αναχώρησης από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή περίπου το 2,2% όλων των προγραμματισμένων αναχωρήσεων, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium.

