«Η κατάσταση είναι τραγική και αδικαιολόγητη»: Η Μελόνι καλεί τον Νετανιάχου να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο

Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα, δήλωσε την Τετάρτη η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντας την ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα ως «όλο και πιο δραματική και αδικαιολόγητη».

«Τους τελευταίους μήνες έχω μιλήσει με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου σε αρκετές περιπτώσεις και οι συνομιλίες ήταν συχνά δύσκολες», δήλωσε η Μελόνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην ιταλική Βουλή.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, περισσότεροι από 52.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή επίθεση. Η στρατιωτική εκστρατεία έχει οδηγήσει τη Γάζα στο χείλος της πείνας, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και διεθνείς οργανισμούς.

Prime Minister Benjamin Netanyahu to Italian Prime Minister Giorgia Meloni:

«This is a test, a test of civilization and we will win. And we expect all the countries that lined up to fight ISIS, to line up and fight Hamas, because Hamas is the new ISIS.» pic.twitter.com/rcMEl3yvqX

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 21, 2023