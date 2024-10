Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι τόνισε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι επιθέσεις κατά ειρηνευτών του ΟΗΕ στον Λίβανο είναι απαράδεκτες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.

“Η πρωθυπουργός Μελόνι επεσήμανε ότι είναι απαράδεκτο να δέχεται επίθεση η UNIFIL από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση.

Η Ιταλία έχει σημαντική συνεισφορά στην επιχείρηση του ΟΗΕ που είναι γνωστή ως UNIFIL.

Σε μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Νετανιάχου, η Μελόνι υποστήριξε την “πλήρη εφαρμογή” της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο Λίβανο, επισημαίνοντας την άμεση ανάγκη για αποκλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή, σύμφωνα με το γραφείο της.

