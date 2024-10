Το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι συγκρούστηκε δύο φορές με Ισραηλινούς στρατιώτες που προσπαθούσαν να διεισδύσουν σήμερα σε περιοχή κοντά σε μεθοριακό χωριό στον νότιο Λίβανο.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά των Ισραηλινών στρατιωτών και «τους αντιμετώπισαν, καθώς αυτοί προσπαθούσαν να διεισδύσουν» στην περιοχή κοντά στο λιβανικό χωριό Ράμια, σε δύο απόπειρες που έκαναν, διευκρίνισε η ένοπλη σιιτική οργάνωση, αναφερόμενη σε συγκρούσεις που διήρκεσαν περίπου μια ώρα.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τουλάχιστον επτά στρατιώτες τραυματίστηκαν στα σύνορα με τον Λίβανο. Στο παρακάτω βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται ελικόπτερο να μεταφέρει τραυματίες σε νοσοκομείο της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή το Τελ Αβίβ αναφέρει ότι περίπου 300 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στα βόρεια της χώρας.

Τα επίσημα λιβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή από την οποία καταστράφηκε σήμερα τζαμί στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του τις τελευταίες εβδομάδες.

«Γύρω στις 03:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), εχθρικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα με στόχο το παλιό τζαμί στο κέντρο του χωριού Κφαρ Τέμπνιτ, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

BREAKING: A few moments ago, Kfar Tibnit Mosque in Fawqa Nabatieh, Lebanon, was targeted by Israel.

Israeli air strike levelled the historic old mosque in the centre of the town of Kfar Tibnit, completely destroying the structure, Lebanese official media reports

Follow our live coverage

