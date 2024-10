Το Ισραήλ χτύπησε αγορά στην πολυπληθή πόλη Ναμπατίγια στον Λίβανο

Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν αυτή τη φορά μια αγορά στην πολυπληθή πόλη Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο σήμερα το βράδυ, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προσφάτως καλέσει τους κατοίκους 25 τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατίγια, στην οποία βρίσκονται πολλά νοσοκομεία και κέντρα περιφερειακής διοίκησης, να μετακινηθούν βόρεια, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματά τους και τις χερσαίες εισβολές του στο νότιο Λίβανο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την Ναμπατίγια:

Powerful attacks in Nabatiya – South Lebanon pic.twitter.com/90NNTdaIbH

Massive destruction in Nabatiya after the Israeli offensive deep inside Lebanon pic.twitter.com/oEqcX5B1CY

— Volkan Albistan (@valbistan) October 12, 2024