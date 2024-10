Η UNIFIL, οι 30 Ιρλανδοί κυανόκρανοι που δεν έκαναν πίσω και η στήριξη από 40+ χώρες

Πάνω από 40 χώρες διατύπωσαν σήμερα με κοινό ανακοινωθέν τους σήμερα το βράδυ την «πλήρη» υποστήριξή τους στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL/FINUL) και προέτρεψαν στην προστασία των μελών των ειρηνευτικών αυτών δυνάμεων, πέντε από τους οποίες τραυματίστηκαν μέσα σε 48 ώρες.

«Καλούμε όλα τα μέρη της σύγκρουσης να σεβαστούν την παρουσία της UNIFIL/FINUL, η οποία συνεπάγεται την εγγύηση της ασφάλειας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων της, ανά πάσα στιγμή», έγραψαν 34 χώρες που συνεισφέρουν σε αυτή τη Δύναμη του ΟΗΕ στην οποία προστέθηκαν έξι άλλα κράτη, σύμφωνα με επιστολή που αναρτήθηκε στον λογαριασμό Χ της πολωνικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη.

Πέντε κυανόκρανοι τραυματίστηκαν σε 48 ώρες, σύμφωνα με την UNIFIL/FINUL, η οποία κατηγόρησε τα ισραηλινά στρατεύματα ότι πυροβόλησαν «επανειλημμένα» και «σκόπιμα» ενάντια στις θέσεις τους, προκαλώντας κύμα διεθνών επικρίσεων κατά του Ισραήλ σε διπλωματικό και όχι μόνο επίπεδο.

🇵🇸 occupied West Bank: Besides attacking Irish @UNIFIL_ Blue Helmets today, Israel wants to confiscate @UNRWA headquarters land in occupied Jerusalem in order to use it for illegal settlement units. Israel’s crimes,unstoppable? Mohammad Al-Kassim has more. pic.twitter.com/HCOY1bsdbX

Oι 30 Ιρλανδοί ειρηνευτές έφεραν μόνο τουφέκια και φορητά όπλα. Η ισραηλινή δύναμη ετοιμαζόταν να προελάσει με όλα τα εργαλεία μιας στρατιωτικής υπερδύναμης: τανκς, αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαρύ πυροβολικό και χιλιάδες στρατιώτες.

Αλλά όταν οι Ισραηλινοί διέταξαν τους Ιρλανδούς στρατιώτες να εκκενώσουν το παρατηρητήριο στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα για να ανοίξουν το δρόμο για την εισβολή τους, εκείνοι αρνήθηκαν.

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε μια τεταμένη αντιπαράθεση και διπλωματική διαμάχη, ήταν μόνο το τελευταίο σε μια μακρά ιστορία αντιπαραθέσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, γνωστής ως UNIFIL. Το απόσπασμα της Ιρλανδίας αποτελείται από περίπου 370 στρατιώτες από το 124ο Τάγμα Πεζικού των Ιρλανδικών Δυνάμεων Άμυνας.

Επιχειρούν στην περιοχή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (1979) που ορισμένοι Λιβανέζοι ντόπιοι μιλούν αγγλικά με παχιά ιρλανδική προφορά, με αισθητές περιφερειακές διαφορές! «Αν συναντούσες έναν Λιβανέζο χωρικό, θα μπορούσες να καταλάβεις από ποιο χωριό ήταν με βάση την προφορά του. Αν είχε προφορά του Κορκ, ήταν από τη Χαντάθα, επειδή εκεί είχε την έδρα της ο λόχος του Κορκ. Αν ήταν από το Μπαρααχίτ, μιλούσαν με πολύ έντονη προφορά Άθλοουν», δήλωσε ο Ντούρμιν» βετεράνος της UNIFIL.

The UN reported that Israeli troops have opened fire at three positions held by Irish @UNPeacekeeping Blue Helmets in southern Lebanon. Earlier this week, the UNIFIL force refused a request from the Israeli military to vacate bases near the border. pic.twitter.com/aIi4zU58Ax

— Vox Ethica (@VoxEthicabr) October 10, 2024