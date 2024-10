Η Γαλλία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ για εξηγήσεις - Μετά τη νέα επίθεση στους κυανόκρανους στον Λίβανο

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Γαλλία μετά τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού κατά της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL / FINUL), στην οποία το Παρίσι έχει μία από τις μεγαλύτερες συνεισφορές.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», κατήγγειλε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Οι ισραηλινές αρχές πρέπει να δώσουν εξηγήσεις: η Γαλλία καλεί ως εκ τούτου σήμερα τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Γαλλία στο υπουργείο της Ευρώπης και των Εξωτερικών», πρόσθεσε.

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε σήμερα πως δυο κυανόκρανοι από τη Σρι Λάνκα τραυματίστηκαν κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, εκτιμώντας πως τα πυρά του ισραηλινού στρατού συνιστούν «πολύ μεγάλο κίνδυνο» για τους στρατιώτες της.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Lebanon’s National News Agency reports that several Sri Lankan peacekeepers were injured in another Israeli attack targeting the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) headquarters in southern Lebanon.

According to the report, an Israeli Merkava tank targeted one of UNIFIL’s… pic.twitter.com/uk1zWWZC0f

— Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2024