Δύο κυανόκρανοι της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) τραυματίστηκαν σήμερα στον νότιο Λίβανο από ισραηλινά πυρά ενώ ισραηλινές δυνάμεις απαντούσαν σε μια απειλή, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός τόνισε ότι είχε δώσει πριν από το συμβάν εντολή στο προσωπικό της UNIFIL να μεταβεί σε προστατευόμενες περιοχές και να παραμείνει εκεί για ώρες.

Η UNIFIL ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως δυο κυανόκρανοι από τη Σρι Λάνκα τραυματίστηκαν κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, εκτιμώντας πως τα πυρά του ισραηλινού στρατού συνιστούν «πολύ μεγάλο κίνδυνο» για τους στρατιώτες της.

Δείτε σχετική ανάρτηση της UNIFIL στο X:

Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and Security Council resolution 1701 (2006).

Σήμερα το απόγευμα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι προέτρεψε τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιόαβ Γκάλαντ να εγγυηθεί την ασφάλεια των δυνάμεων της UNIFIL στον Λίβανο.

«Παρότρυνα για την εγγύηση της ασφάλειας των δυνάμεων της UNIFIL και τον συντονισμό των προσπαθειών για να στραφούν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια διπλωματική οδό το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Όστιν σε ανάρτησή του στο X μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες το βράδυ με τον Γκάλαντ.

I called Israeli Minister of Defense Yoav Gallant last evening to discuss Israel’s operations in Lebanon. I reaffirmed ironclad support for Israel’s right to defend itself and reiterated U.S. commitment to a diplomatic arrangement that safely returns both Lebanese and Israeli…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 11, 2024