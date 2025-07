Ανοιχτό του Σεντίρα στον ΠΑΟΚ: «Δεν έχει αποφασίσει ακόμα το μέλλον του» (pic)

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει έναν κεντρικό επιθετικό για να ενισχύσει την γραμμή κρούσης του, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν αρκετά ψηλά στη λίστα τους τον Ουαλίντ Σεντίρα που ανήκει στη Νάπολι.

Ο Μαροκινός στράικερ αναμένεται να αποχωρήσει από τους «παρτενοπέι» και ήδη υπάρχουν ομάδες που θα ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, ωστόσο, όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει με το μέλλον του.

Walid #Cheddira has no decided his future yet. #Napoli’s striker has been approached by #Verona and #PAOK: reflections ongoing… #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2025