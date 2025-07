Ένας αστυνομικός και τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους στο κέντρο του Μανχάταν, στις ΗΠΑ, όταν ο 27χρονος Σέιν Ντέβον Ταμούρα από το Λας Βέγκας μπήκε με μακρύκαννο τουφέκι σε πολυώροφο κτίριο στις 18:28 της Δευτέρας (τοπική ώρα) και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Χαρακτηριστικές του τρόμου που βίωσαν όσοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα των πυροβολισμών είναι οι φωτογραφίες που δείχνουν υπαλλήλους να έχουν ταμπουρωθεί στα γραφεία τους πίσω από αυτοσχέδιο «οχυρό», το οποίο έφτιαξαν στοιβάζοντας μέχρι το ταβάνι καναπέδες και ντουλάπες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το NBC News, ο Ταμούρα έδρασε μόνος του και μετά την πράξη του αυτοκτόνησε. Το κίνητρό του δεν έχει προσδιοριστεί.

Το κτίριο στη Λεωφόρο Παρκ 345 στεγάζει πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Blackstone, η KPMG καθώς και η NFL όπου ένας υπάλληλος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο 36χρονος αστυνομικός της Νέας Υόρκης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών είχε μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μπαγκλαντές και η σύζυγος είναι έγκυος στο τρίτο του παιδί, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Έκανε το καλύτερο που μπορούσε όπως κάνουν όλοι οι αστυνομικοί», δήλωσε αξιωματούχος. «Έσωζε ζωές. Προστάτευε τους πολίτες της Νέας Υόρκης».

Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει επίσης ότι το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες εξετάζει αν ο δράστης του μακελειού στο κέντρο του Μανχάταν είχε οποιαδήποτε σχέση με την υπηρεσία. Εκπρόσωπος του LAPD δήλωσε ότι οφείλουν να διερευνήσουν όσα προέκυψαν από τις αναφορές στο διαδίκτυο και τις έρευνες των μέσων ενημέρωσης που υποδηλώνουν μια τέτοια σύνδεση.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας αυτά τα θέματα και ερευνούμε τις πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε για να επιβεβαιώσουμε τις λεπτομέρειες και να συγκεντρώσουμε τα γεγονότα» σημείωσε.

Συγκλονιστικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο δείχνουν εργαζόμενους της Blackstone να οχυρώνονται μέσα στο γραφείο τους, χρησιμοποιώντας σωρούς από έπιπλα – όπως καναπέδες και ντουλάπια – για να φράξουν την πόρτα, την ώρα που ο ένοπλος Σέιν Ταμούρα πυροβολούσε αδιακρίτως στο Midtown της Νέας Υόρκης, όπου στεγάζονται τα κεντρικά της εταιρείας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, οι εργαζόμενοι φαίνονται να στοιβάζουν δεκάδες γκρι καναπέδες στην πόρτα του γραφείου τους έως ότου το αυτοσχέδιο οδόφραγμα φτάσει το ταβάνι, σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το ABC7.

Πανικόβλητοι από τον διαπεραστικό ήχο των πυροβολισμών που ακούγονταν από τους διαδρόμους, άρχισαν να διαλύουν ακόμα και τα γραφεία για να ενισχύσουν το φράγμα.

Ο δράστης διέσχισε τις τελευταίες ημέρες όλη τη χώρα για να φτάσει στη Νέα Υόρκη. Το αυτοκίνητό του έχει καταγραφεί από κάμερες, αρχής γενομένης από το Σάββατο, στη Νεμπράσκα, την Αϊόβα και το Νιου Τζέρσεϊ. Όταν έφτασε στο Μανχάταν, πάρκαρε δίπλα στο κτίριο, μπήκε μέσα με μακρύκαννο τουφέκι τύπου AR-15 και σκόρπισε τον θάνατο.

This is how the employees in the Blackstone building barricaded themselves inside their offices while the shooter was active. pic.twitter.com/M7pMyWP9zJ

— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) July 29, 2025