Τραγική κατάληξη στη μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά της επαρχίας Λεμεσού. Ένας άνθρωπος βρήκε τραγικό θάνατο, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρόκειται για πρόσωπο το οποίο απανθρακώθηκε και γίνονται προσπάθειες από τις αρχές να εντοπίσουν τα στοιχεία του. Το όχημα του θύματος βρέθηκε καμένο στο δρόμο Λάνιας-Άλασσας.

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στην περιοχή μαίνεται από τις δώδεκα το μεσημέρι της Τετάρτης η τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά που κατακαίει κοινότητες της ορεινής Λεμεσού. Μαλιά, Όμοδος, Βάσα, Άρσος, Ποταμιού, Λόφου, Αγ. Γεώργιος Συλίκου, Βουνί, Άγιο Αμβρόσιο, Κυβίδες, Σούνι, Καντού έχουν βρεθεί στο έλεος της πύρινης λαίλαπας.

Pray for 🇨🇾 Cyprus.

The video shows the ongoing fire in Lofou village pic.twitter.com/5GOLxQ4GHq

— 𝙇-𝙏𝙀𝘼𝙈 (@L_Team10) July 23, 2025