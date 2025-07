Μνημόνιο κατανόησης για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία υπέγραψαν ο υπουργός Άμυνας της γείτονος, Γιασάρ Γκιουλέρ, και ο Βρετανός ομόλογός του, Τζον Χίλι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolou, ενώ το τελικό «πράσινο φως» για την πώλησή τους έδωσε και η Γερμανία.

Το Βερολίνο είχε προηγουμένως μπλοκάρει το αίτημα, που υποβλήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2023, λόγω των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για τις ενεργειακές έρευνες στη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, φαίνεται να απομακρύνεται το κύριο εμπόδιο σε μια αμυντική συμφωνία που καθυστερούσε επί μακρόν λόγω των πολιτικών εντάσεων μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Turkish Minister of National Defense Yaşar Güler signed a comprehensive memorandum of understanding with UK Defense Secretary John Healey regarding Türkiye’s acceptance as a Eurofighter Typhoon userhttps://t.co/VPAVeKWDd4

— Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2025