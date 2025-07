«Ανακοινώνεται από την Αλ Καλίτζ του Δώνη ο Ελίασον» (pic)

Φάνηκε από τη στιγμή που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Νίκλας Ελίασον, πως βρίσκεται υπό καθεστώς παραχώρησης από την ΑΕΚ, η οποία ψάχνει τρόπο να «ξαλαφρώσει» το ρόστερ της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, ο Σουηδός εξτρέμ της Ένωσης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη.

Μάλιστα, η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της είναι αυτή του Καλίντ Νάρεϊ από τον ΠΑΟΚ, έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2023.

Ο Ελίασον είχε ξεκινήσει να έχει φθίνουσα πορεία στην ΑΕΚ από τον περασμένο Γενάρη, έχοντας ζητήσει μάλιστα να αποχωρήσει για να επιστρέψει στη Βραζιλία, χωρίς να καταφέρει ωστόσο να πείσει την Ένωση να τον πουλήσει.

