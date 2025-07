Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, το έδαφος της Σελήνης μπορεί να είναι ικανό να συντηρήσει ζωή.

Σύμφωνα με το Euronews, ερευνητές από το Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ ανέπτυξαν μια τεχνολογία για την εξαγωγή νερού από το έδαφος της Σελήνης και τη χρήση του για τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε οξυγόνο και χημικό καύσιμο. Η τεχνολογία αυτή επιτυγχάνεται με τη μετατροπή του ηλιακού φωτός σε θερμότητα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Joule της Cell Press, η έρευνα θα μπορούσε «ενδεχομένως να ανοίξει νέους ορίζοντες για τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος», καθώς θα μπορούσε να μειώσει το υψηλό κόστος που απαιτείται για τη μεταφορά βασικών πόρων, όπως το νερό, στη Σελήνη.

Ένα γαλόνι (3,78 λίτρα) νερού κοστίζει 83.000 δολάρια (71.230 ευρώ) για να μεταφερθεί με πύραυλο, συνεχίζει η μελέτη, ενώ ένας αστροναύτης πίνει περίπου τέσσερα γαλόνια (15,14 λίτρα) την ημέρα.

«Ποτέ δεν φανταστήκαμε πλήρως τη ‘μαγεία’ που διαθέτει το σεληνιακό έδαφος», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Lu Wang.

A solar-powered chemical device could produce water, oxygen and fuel from lunar soil for future colonies of astronauts on the moon. https://t.co/HOCRq1bGFL

— New Scientist (@newscientist) July 19, 2025