Η Kylie Minogue έρχεται στο Release Athens για να χορέψουμε ξανά σαν τότε

Σαν χθες το θυμάμαι. Να χορεύω σε όλα τα σχολικά πάρτι το “Can’t Get You Out Of My Head” της Kylie Minogue με τα χέρια ψηλά και να τραγουδάω “Love at First Sight” χωρίς καν να έχω ερωτευτεί ποτέ πραγματικά.

Ήταν τότε που ο cool τρόπος να ακούσεις μουσική ήταν από το CD που είχες αγοράσει από το Metropolis. Εντάξει, δεν ανήκω στη γενιά της κασέτας (αν και ξέρω τι να κάνω αν μου δώσεις μια κασέτα κι ένα μολύβι), ωστόσο ανήκω στη γενικά που το Spotify μου πήρε πολλά χρόνια να το αποδεχτώ κι άλλα τόσα να το συνηθίσω, πολλώ δε μάλλον να κάνω λογαριασμό. (Λύγισα τελικά)

Ανήκω, επίσης στη γενιά που μεγάλωσα με το “In Your Eyes” σε CD (που κάποτε αγόραζες και από τα περίπτερα) και που ανυπομονούσε σε κάθε πάρτι να ακούσει το ‘Spinning Around’.

Είμαι η γενιά που η Kylie Minogue δεν ήταν απλώς ποπ σταρ — ήταν η εικόνα, η φωνή και το soundtrack στις πιο… glitter στιγμές μας.

Έρχεται να ξεσηκώσει την πλατεία Νερού!

Και τώρα, κάπως αστεία, κάπως τρυφερά, είμαστε εμείς αυτοί που μετράμε αντίστροφα για να τη δούμε ζωντανά. Έχοντας μαζί της τη Loreen και τον DJ Αντώνη Δημητριάδη aka AD-1.

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου, ο γνωστός DJ και παραγωγός θα βρεθεί στην πλατεία Νερού για να ανοίξει τη βραδιά, προτού στη σκηνή περάσει η Loreen. Ωστόσο, η νύχτα ανήκει στη Kylie Minogue.

Can’t Get You Out of My Head

Δεν είναι ότι έχουμε ξεχάσει πώς είναι να ενθουσιάζεσαι σαν παιδί. Είναι ότι, μερικές φορές, χρειαζόμαστε ένα ερέθισμα για να το θυμηθούμε.

Δεν με νοιάζει τόσο αν θα πει το εμβληματικό πια “La-la-la, la-la-la-la-la” πρώτο ή τελευταίο. Ούτε αν θα αλλάξει 15 φορές κοστούμι (αν και το ελπίζω). Αυτό που με νοιάζει είναι να βρεθώ σε ένα κοινό γεμάτο ανθρώπους που μεγάλωσαν, ερωτεύτηκαν, χώρισαν και χόρεψαν με τη φωνή της. Να δω τα φώτα, να ακούσω το beat, να πω “ω θεέ μου αυτό το ξέρω από τότε, ΠΟΣΟ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ;;” και στο τέλος να χαμογελάσω. Και να χορέψω. Πολύ.

Και είναι ωραίο που το ζούμε αυτό τώρα. Που η Kylie δεν είναι ένα νοσταλγικό comeback, αλλά μια ποπ θεά που μόλις πέρσι πήρε Grammy, που έκανε viral το «Padam Padam», που έδωσε show στο Hyde Park με 60.000 άτομα να τραγουδούν μαζί της. Δηλαδή, τι άλλο να αποδείξει; Μόνο να έρθει. Και έρχεται.

Κι εμείς, θα είμαστε εκεί!

Οπότε, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, οι δρόμοι οδηγούν στην Πλατεία Νερού και το Release Athens. Με sneakers ή με τακούνια, με glitter ή χωρίς, με χαμόγελα, φίλους, δροσερές μπύρες και εκείνη τη μικρή αναμονή στο στομάχι, λίγο πριν πέσει το φως και αρχίσει η μουσική.

Γιατί η Kylie Minogue δεν είναι η μουσική της — είναι μια γλυκιά υπενθύμιση κι ένα ταξίδι σε αυτό που κάποτε ήμασταν. Κι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που θέλουμε να θυμόμαστε.

