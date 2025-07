Φιλόδοξο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για 2028-2034: Διχάζει την Ευρώπη η πρόταση της φον ντερ Λάιεν

Εντονες αντιδράσεις ξεσήκωσε το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ που παρουσίασε την Τετάρτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη μιας επίπονης διαδικασίας στην οποία θα λάβουν μέρος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τους FT, το σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034, που προετοιμαζόταν επί μήνες και είχε κρατηθεί σε μεγάλο βαθμό μυστικό από την ομάδα των επιτρόπων της Φον ντερ Λάιεν, προκάλεσε σπάνια εσωτερική αντίδραση, που οδήγησε σε σημαντικές υποχωρήσεις λίγες μόλις ώρες πριν από τη δημοσίευσή του.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέμεινε ότι το σχέδιο των 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ θα κάνει το ταμείο της ΕΕ «μεγαλύτερο», «πιο έξυπνο» και «πιο εύστοχο» και ότι είναι «ο πιο φιλόδοξος [προϋπολογισμός] που προτάθηκε ποτέ».

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ωστόσο, παίρνουν θέση μάχης. Αμεσες ήταν οι πρώτες αρνητικές αντιδράσεις, ενδεικτικές των έντονων διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν. Οι δυσαρεστημένοι νομοθέτες έσπευσαν να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς της φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι η Επιτροπή έχει παρουσιάσει παραπλανητικά τις προσαρμογές στον υψηλό πληθωρισμό των τελευταίων ετών ως αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Χαρακτηριστική είναι η δημόσια τοποθέτηση της Γερμανίας η οποία απέρριψε άμεσα την πρόταση προϋπολογισμού ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Μια συνολική αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι απαράδεκτη σε μια εποχή που όλα τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την ενοποίηση των εθνικών τους προϋπολογισμών», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. «Επομένως, δεν θα μπορέσουμε να αποδεχτούμε την πρόταση της επιτροπής».

Η δήλωση του μεγαλύτερου κράτους μέλους της ΕΕ υπογραμμίζει τη μάχη που έρχεται για την Κομισιόν, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την υποστήριξη του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να δώσουν την ομόφωνη υποστήριξή τους. Ο προϋπολογισμός, ή αλλιώς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2028 – 2034, πρέπει να συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του 2027.

Το Politico συνέταξε μία λίστα με τους κερδισμένους και τους χαμένους της υπό συζήτηση πρότασης για τον προϋπολογισμό που συνέταξε η Κομισιόν.

Στον τελευταίο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ανήλθε σε 386,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτήν τη φορά, 300 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία, δηλαδή λιγότερα κατά 20%.

Επιπλέον, ως ένα ακόμη πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της ΕΕ κρίνεται το γεγονός ότι τα κονδύλια για την ΚΑΠ αποτελούσαν ένα αυτόνομο τμήμα του προϋπολογισμού, τώρα έχουν συγχωνευθεί με τη χρηματοδότηση άλλων πολιτικών σε ένα ταμείο για τα «Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης».

Σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δαπανήσουν τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γεωργία και θα μπορούσαν να δαπανήσουν περισσότερα εάν επιλέξουν να το κάνουν. Ωστόσο, οι οργανώσεις των αγροτών δεν βλέπουν με καλό μάτι τις αλλαγές.

«Η γεωργία θα ενισχυθεί. Αυτό που έχουμε διασφαλίσει είναι οι άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου. «Αυτό είναι ένα μέρος που είναι σαφώς διασφαλισμένο και ασφαλές» και άφησε τον Επίτροπο Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν να υπερασπιστεί τις περικοπές, ενάντια στις οποίες ο ίδιος έδινε μάχη για μήνες πίσω από κλειστές πόρτες.

