Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 17χρονος σε παραλία της Ιταλίας, όταν θάφτηκε ζωντανός μέσα στην τρύπα που ο ίδιος είχε σκάψει στην άμμο. Ο έφηβος είχε φτιάξει ένα τούνελ και προσπαθούσε να περάσει από τη μία στην άλλη πλευρά, όταν κατέρρευσε όλη η άμμος επάνω του.

Ο άτυχος Ρικάρντο έκανε διακοπές σε ένα κάμπινγκ με την οικογένειά του δίπλα στη δημοφιλή παραλία Μοντάλτο ντι Κάστρο, στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν αποφάσισε να σκάψει στην άμμο για να συρθεί από τη μία πλευρά της στην άλλη.

Αφού έφτιαξε μια τρύπα βάθους περίπου ενάμισι μέτρου, σύρθηκε μέσα στο τούνελ αλλά καθώς περνούσε από το κέντρο του η δομή υποχώρησε απότομα και τον κατάπιε στην κυριολεξία, χωρίς να μείνει κανένα ίχνος στην επιφάνεια.

Tragedia a Montalto di Castro, Viterbo.Un 17enne è morto in spiaggia sepolto dalla sabbia in una buca che aveva scavato mentre giocava con i fratellini, in un tratto di lido nei pressi di un camping. Vi si e’calato ma le pareti di sabbia gli sono crollate addosso seppellendolo pic.twitter.com/YfQzoX0P1n

