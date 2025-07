Ισραήλ: Το απόλυτο comeback στις αγορές – Πώς η σύγκρουση με το Ιράν εκτόξευσε μετοχές και ομόλογα

Σε μια περιοχή που για δεκαετίες κυριαρχούν η αβεβαιότητα και οι συγκρούσεις, το Ισραήλ πέτυχε το αδιανόητο: να μετατρέψει μια πολεμική κρίση σε χρηματοοικονομικό άλμα.

Οι διεθνείς αγορές έδειξαν καθαρά την ψήφο εμπιστοσύνης τους, κάνοντας το σεκέλ, τα κρατικά ομόλογα και το χρηματιστήριο να πρωταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όσοι αναρωτιούνται τι κέρδισε πραγματικά το Ισραήλ από τον 12ήμερο πόλεμό του με το Ιράν, μπορούν να κοιτάξουν τις αγορές. Από την έναρξη των συγκρούσεων στις 13 Ιουνίου, το σεκέλ, τα κρατικά ομόλογα και οι μετοχές σημείωσαν τις μεγαλύτερες αποδόσεις διεθνώς, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η ισχυρότερη αγορά του Ισραήλ έρχεται να επικυρώσει και στρατιωτικά κέρδη: το υποτιθέμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν –που θεωρούνταν κοντά στην ολοκλήρωση– εκτιμάται ότι θα παραμείνει δυσλειτουργικό για χρόνια, λόγω της καταστροφής υποδομών και της εξουδετέρωσης κορυφαίων επιστημόνων, σε επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Το σεκέλ σημείωσε την καλύτερη επίδοση δύο εβδομάδων από τότε που έγινε ελεύθερα διαπραγματεύσιμο το 2003, ενισχυόμενο κατά 6,6% έναντι του δολαρίου και κερδίζοντας έδαφος έναντι περισσότερων από 100 νομισμάτων. Ο δείκτης TA-35 του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ εκτινάχθηκε κατά 14% σε όρους δολαρίου, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ 92 χρηματιστηριακών δεικτών διεθνώς. Σε τοπικό νόμισμα, ο δείκτης αυξήθηκε 8%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση δύο εβδομάδων από το 2009.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών

Οι διεθνείς επενδυτές χρέους έδειξαν αντίστοιχη εμπιστοσύνη: οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 44 μονάδες βάσης – η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ 24 ανεπτυγμένων οικονομιών και η μεγαλύτερη του Ισραήλ από τον Αύγουστο του 2011.

Για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου 2023 –όταν η Χαμάς εκτόξευσε 3.000 πυραύλους στο Ισραήλ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κήρυξε τον πόλεμο– οι αγορές δίνουν στο Ισραήλ τη μεγαλύτερη ψήφο εμπιστοσύνης στην 77χρονη ιστορία του. Με την καταστροφή μέρους της στρατιωτικής ισχύος της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και το σοβαρό πλήγμα στο Ιράν, το Ισραήλ αναδεικνύεται σχεδόν χωρίς στρατιωτικούς αντιπάλους στη Μέση Ανατολή.

Η ανοδική πορεία του σεκέλ, που είχε πέσει σε χαμηλό 11 ετών τον Οκτώβριο του 2023, συνεχίστηκε με συνολική άνοδο 22% από τότε, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση παγκοσμίως και φθάνοντας σε υψηλό από τον Ιανουάριο 2023. Ο δείκτης TA-35 ενισχύθηκε κατά 129% από τότε – υπερδιπλάσια άνοδος σε σύγκριση με τον MSCI World Index και τον S&P 500. Σε σεκέλ, οι μετοχές αυξήθηκαν 88%, κατατάσσοντας το Ισραήλ στην 7η θέση διεθνώς.

Το Bloomberg Israel Sovereign Index –που περιλαμβάνει $34 δισ. σε κρατικά ομόλογα σε δολάρια– έπεσε σε χαμηλό 9 ετών τον Οκτώβριο, αλλά έκτοτε ανέκαμψε 19%, ξεπερνώντας το παγκόσμιο κρατικό ομολογιακό index που κέρδισε 13%.

Η ανάκαμψη αντικατοπτρίζεται και στις εκτιμήσεις για την οικονομία: σύμφωνα με προβλέψεις 17 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, το ΑΕΠ θα αυξηθεί 4% το 2026 – υπερδιπλάσια αύξηση από τον μέσο όρο 34 ανεπτυγμένων χωρών – και θα παραμείνει πρώτο το 2027 με 3,9%.

Μεγάλους νικητές βλέπουμε σε εταιρείες όπως η Harel Insurance Investment & Financial Services Ltd. (+428% όταν ο παγκόσμιος ασφαλιστικός δείκτης ανέβηκε μόλις 53%) και η Big Shopping Centers Ltd. (+208% όταν ο δείκτης επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα ανέβηκε 49%). Η Norges Bank, το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, διπλασίασε τις συμμετοχές της στη Harel και αύξησε κατά 3% τις θέσεις της στη Big Shopping, ενώ η Goldman Sachs αύξησε κατά 52% τις μετοχές της τελευταίας.

Όποιες αμφιβολίες και αν υπάρχουν για το μέλλον, οι αγορές και οι οικονομολόγοι δείχνουν πως δεν τις συμμερίζονται.

Το Ισραήλ, έπειτα από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας του, επιστρέφει στην κορυφή – αυτή τη φορά και στις αγορές.

Πηγή: ΟΤ