Το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε σήμερα ότι αντιμετωπίζει «με ηρεμία» τις πρόσφατες επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο κατηγόρησε ότι λέει «πολλές ανοησίες» σχετικά με την Ουκρανία.

«Το αντιμετωπίζουμε με ηρεμία» και «λογαριάζουμε να συνεχίσουμε τον διάλογό μας με την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων σχετικά με την πρόσφατη σκλήρυνση των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

‼🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Dmitry Peskov says #Russia is not concerned about #Trump‘s harsh rhetoric, and expects #Ukraine️ and their handlers to consider the situation on the ground, which is getting worse for the Kiev regime with every passing day. pic.twitter.com/0bwQgNEeQ0

— Maimunka News (@MaimunkaNews) July 9, 2025