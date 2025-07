Το όνομα του είναι Μπάρντκι, Ρούνι Μπάρντκι (pics, vids)

Αν έχεις παίξει FM2024; Δεν τον ξέρεις απλά αλλά τον έχεις απολαύσει να ξεπετιέται από τα 17 του χρόνια στην Κοπεγχάγη και να κάνει top καριέρα. Με ένα δύσκολο όνομα που προφέρεται με διάφορους τρόπους, εμφάνιση που παραπέμπει στην Μέση Ανατολή, διόλου τυχαία βέβαια και μια ιστορία ξεχωριστή που τον συνοδεύει. Κυρίως όμως μια προοπτική καριέρας στο υψηλότατο επίπεδο με την Μπαρτσελόνα του Φλικ να επιβεβαιώνει πως όσα παρουσιάζουν οι σκάουτερ στα… προσεχώς έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν πράξη και στην πραγματική ζωή.

🚨🔵🔴 EXCL: Roony Bardghji has completed first part of medical tests with Barcelona ahead of €2m deal to be sealed with FC Copenhagen.

Formal steps to continue next week as Barça have verbal agreement in place for Swedish winger to join the club. pic.twitter.com/DQxaI5oGTJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025