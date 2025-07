Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες Κυριακή ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς «αυτήν την εβδομάδα», που θα έχει αποτέλεσμα την απελευθέρωση ορισμένων από τους ισραηλινούς ομήρους οι οποίοι απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Βγάλαμε ήδη πολλούς ομήρους, αλλά σ’ ό,τι αφορά τους ομήρους που απομένουν, θα βγει καλός αριθμός. Νομίζουμε πως θα γίνει αυτήν την εβδομάδα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να υποδεχτεί τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για διμερείς συνομιλίες εντός ημερών.

Q: «What’s your message going to be to Netanyahu tomorrow?»

TRUMP: «We’re working on a lot of things with Israel, & one of the things is probably a permanent deal with Iran.»

«I think we’re close to a deal on Gaza. We could have it this week.» pic.twitter.com/SiocvpiQp3

