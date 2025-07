Η αντιπροσωπεία με τους διαπραγματευτές του Ισραήλ για τις έμμεσες συνομιλίες με τη Χαμάς ξεκίνησε το ταξίδι της για την Ντόχα το απόγευμα της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το γραφείο Τύπου του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι «οι αλλαγές που επιδιώκει η Χαμάς στην πρόταση του Κατάρ δεν είναι αποδεκτές από το Ισραήλ».

Israel to send delegation to Qatar for Gaza talks despite ‘unacceptable’ Hamas demands https://t.co/dClTaP3EhO https://t.co/dClTaP3EhO

— Reuters (@Reuters) July 6, 2025