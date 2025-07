Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις του στη Γάζα, σε όλη την επικράτεια της Λωρίδας, παρά τις συνομιλίες για να υπάρξει εκεχειρία.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, μέχρι στιγμής σήμερα Κυριακή έχουν σκοτωθεί 32 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιδρομές.

Τουλάχιστον 29 από αυτούς ήταν στην πόλη της Γάζας, με τις ισραηλινές δυνάμεις να έχουν κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Δείτε βίντεο από βομβαρδισμό του Ισραήλ στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα:

Israeli warplanes bomb the eastern areas of Jabalia in northern Gaza. pic.twitter.com/31zk9AcpBS

— Quds News Network (@QudsNen) July 6, 2025