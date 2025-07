Ένας στους τρεις ανθρώπους στη Γάζα περνά μέρες χωρίς να φάει

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει την παράδοση τροφίμων στην Γάζα, αλλά ότι αυτά δεν είναι αρκετά.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το WFP καλεί τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν τη διέλευση τουλάχιστον 100 φορτηγών με βοήθεια την ημέρα από τα βόρεια, κεντρικά και νότια συνοριακά σημεία του θύλακα.

Σε δήλωσή του, ανέφερε ότι από τις 21 Μαΐου, όταν άνοιξαν τα σύνορα για περιορισμένες ποσότητες βοήθειας, οι ομάδες του WFP κατάφεραν να αποστείλουν δεκάδες κονβόι βοήθειας, αλλά παρά ταύτα, τα τρόφιμα που έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα εξακολουθούν να αποτελούν «ένα μικρό μέρος των αναγκών επιβίωσης ενός πληθυσμού άνω των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων».

Αναφέρθηκε επίσης ότι πρόσφατη αξιολόγηση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι σχεδόν ένας στους τρεις ανθρώπους δεν τρώει για μέρες.

Επιπλέον, τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης της Φάσης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) δείχνουν ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος να εκδηλωθεί λιμός, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν είναι σε θέση να παρέχουν την βασική βοήθεια.

#BREAKING: WFP delivers food inside Gaza amid restrictions and growing insecurity.

But it’s not enough. WFP urgently calls for:

⚠ 100+ trucks/day

⚠ Faster border access

⚠ Protection from armed interference

⚠Sustained ceasefire

Full update 🔗https://t.co/caFUbiL9v9#Gaza

— WFP Media (@WFP_Media) July 5, 2025