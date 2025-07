Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ανακοίνωσε ότι κατέγραψε τουλάχιστον 613 δολοφονίες σε σημεία παροχής βοήθειας που διαχειρίζεται το διαβόητο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα στη Γάζα (GHF) και κοντά σε ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές.

«Έχουμε καταγράψει 613 δολοφονίες, τόσο σε σημεία του GHF όσο και κοντά σε ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές – αυτός είναι ένας αριθμός μέχρι τις 27 Ιουνίου. Από τότε υπήρξαν και άλλα περιστατικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

