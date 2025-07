Ταχύτερος όλων και pole position για τον Φερστάπεν στο Σίλβερστοουν (pic)

Την τέταρτη φετινή pole position του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 πανηγύρισε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν στα επίσημα δοκιμαστικά για το αυριανό (6/7) Grand Prix της Βρετανίας, στην πίστα του Σίλβερστοουν.

Ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη διαδικασία και θα εκκινήσει αύριο πρώτος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Αυστραλό, Οσκαρ Πιάστρι, με τη McLaren, και στην τρίτη θέση των κατατακτήριων τον άλλο πιλότο της McLaren, τον Βρετανό Λάντο Νόρις.

Ο Τζορτζ Ράσελ έμεινε τέταρτος, ενώ ακολούθησαν οι δύο Ferrari με Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ. Από εκεί και πέρα, έβδομος ήταν ο Κίμι Αντονέλι, όγδοος ο Όλιβερ Μπέρμαν, ένατος ο Φερνάντο Αλόνσο και τη δεκάδα έκλεισε ο Πιερ Γκασλί.

H κατάταξη:

QUALIFYING CLASSIFICATION

Max Verstappen pulls out a storming final lap to take pole 💪#F1 #BritishGP pic.twitter.com/vYTt16Jyyd

— Formula 1 (@F1) July 5, 2025