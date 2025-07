Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Πήρε τον Τζέιμς Πένρις για αριστερό μπακ η ΑΕΚ» (pic)

Μεταγραφή για την ΑΕΚ! Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση συμφώνησε με την Χαρτς για την απόκτηση του αριστερού μπακ, Τζέιμς Πένρις.

Είναι 26 ετών (22/12/1998), έχει ύψος 1.77 μ. και αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει τόσο ως αριστερό χαφ όσο και ως αμυντικός μέσος, προσφέροντας έξτρα λύσεις στον εκάστοτε προπονητή του. Πέρσι έπαιξε στην πατρίδα του με τη φανέλα της Χαρτς, η οποία τον είχε αποκτήσει το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερο, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Λίβινγκστον.

🚨🇬🇷 Excl: AEK Athens agree deal to sign James Penrice from Scottish side Hearts.

Penrice was Player of the Season last season for Hearts and he will now move to Greece soon. 🟡⚫ pic.twitter.com/ImRBWi5m3t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2025