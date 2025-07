Δεκατέσσερα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αντιτίθενται στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Με την πρόταση για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2027 να βρίσκεται προ των πυλών, το πολιτικό τοπίο δεν είναι καθόλου ήρεμο.

Το τελευταίο σημάδι αναταραχής εμφανίσθηκε όταν 14 κράτη μέλη του μπλοκ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενέκριναν ένα μη επίσημο έγγραφο, που αντιτίθεται στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκέντρωση της διαχείρισης και της διανομής των κονδυλίων της ΕΕ.

«Μόνο ένας διακριτός και ισχυρός προϋπολογισμός και μια μεθοδολογία κατανομής με βάση την περιφέρεια, που θα αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών, μαζί με μια αυτόνομη ειδική νομοθεσία για την πολιτική συνοχής, μπορούν να διασφαλίσουν ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα προσφέρει μακροπρόθεσμα ενότητα, ανταγωνιστικότητα και σύγκλιση στις περιφέρειες της ΕΕ», αναφέρεται στο έγγραφο που είδε το Euronews.

Η Ελλάδα, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Τσεχία υπέγραψαν το μη επίσημο έγγραφο, με θέμα «Η πολιτική συνοχής στο μελλοντικό ΠΔΠ», με στόχο την εξασφάλιση ενός ξεχωριστού κονδυλίου για τη μείωση του κοινωνικοοικονομικού χάσματος μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων ευρωπαϊκών περιφερειών.

Η έκκληση από περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη έρχεται ως απάντηση σε μια διαρροή σχετικά με τα σχέδια της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοδοτικού πόρου για κάθε χώρα της ΕΕ (που θα καλύπτει περίπου 530 προγράμματα) και για τη σύνδεση της λήψης των κονδυλίων με την εκπλήρωση των στόχων πολιτικής.

Η πιθανή συγκέντρωση της διαχείρισης και της πρόσβασης στα χρήματα της ΕΕ θα δώσει μεγαλύτερη ισχύ στις εθνικές κυβερνήσεις και τις Βρυξέλλες, ενώ θα αποβεί επιζήμια για τις περιφέρειες και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να παρουσιάσει την πρόταση προϋπολογισμού για την επόμενη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική περίοδο (2028-2034) στις 16 Ιουλίου – αλλά οι επικρίσεις από τις περιφέρειες, τα κράτη μέλη, τους ευρωβουλευτές και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Τόσο η Πολωνία όσο και η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την πρόθεση της Επιτροπής να συγχωνεύσει δεκάδες μεμονωμένες ροές χρηματοδότησης σε ένα ενιαίο ταμείο ανά κράτος μέλος, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα αντίστοιχα έγγραφα θέσεων για το επόμενο ΠΔΠ.

«Θα αντιταχθούμε σθεναρά στην προσέγγιση ‘ένα εθνικό σχέδιο ανά κράτος μέλος’, καθώς και στη δυνατότητα τα εθνικά σχέδια να υποστηρίζονται από τον κανόνα ‘πληρωμές έναντι μεταρρυθμίσεων’», έγραψαν οι Σοσιαλιστές σε επιστολή προς την φον ντερ Λάιεν, που εστάλη την Δευτέρα.

