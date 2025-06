Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας όπου νωρίτερα είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Δευτέρας σε ισραηλινές επιθέσεις.

Από αυτούς 57 σκοτώθηκαν στη βόρεια Γάζα, ενώ 15 πεινασμένοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας στη βόρεια Ράφα, στο νότιο κομμάτι της Λωρίδας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Amid Israel’s relentless bombardment across Gaza since this morning, the Director of Al-Shifa Medical Complex reported receiving 39 victims and over 100 injured in just one hour, bringing the death toll to over 80.

Τουλάχιστον 228 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με το κυβερνητικό γραφείο Τύπου του παλαιστινιακού θύλακα.

Το τελευταίο θύμα ήταν ο φωτορεπόρτερ Ισμαήλ Αμπού Χατάμπ, στο χτύπημα που πραγματοποίησε το Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας στο καφέ Αλ Μπάκα, στην παραλία της πόλης της Γάζας.

Ο Χατάμπ εργαζόταν ως φωτορεπόρτερ στη Γάζα.

Ανέβαζε το υλικό του στα social media και συνεργαζόταν με διάφορα μέσα, όπως επισημαίνει το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα, προσθέτοντας ότι οργάνωσε επίσης αρκετές εκθέσεις φωτογραφίας εκτός Παλαιστίνης για να γνωστοποιήσει τι γίνεται στη Λωρίδα.

Το γραφείο «καταδίκασε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τη συστηματική στοχοποίηση, δολοφονία και δολοφονία Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από την ισραηλινή κατοχή».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

At least 228 Palestinian journalists have been killed in Israeli attacks on the Gaza Strip since the start of the ongoing genocide.

The most recent victim is journalist Ismail Abu Hatab, who was killed in a deadly strike on a café in Gaza City on Monday.https://t.co/5Yz6MExawo

— Quds News Network (@QudsNen) June 30, 2025