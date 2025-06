Σε εξέλιξη βρίσκεται, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, νέα συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας στο Ισραήλ με αντικείμενο τις συνομιλίες με τη Χαμάς για εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευτικού κόμματος Εθνική Ενότητα, Μπένι Γκαντζ μίλησε στην Κνεσέτ και εναντιώθηκε σε μια συμφωνία για τους ομήρους σε φάσεις. «Αυτό θα άφηνε μερικούς ομήρους ως διαπραγματευτικά χαρτιά στη Χαμάς», είπε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει η Haaretz.

«Δεν υπάρχει πόλεμος στη Γάζα, υπάρχουν μάχες», τόνισε.

«Από την αρχή, αποφασίσαμε ότι η εντατική εκστρατεία θα διαρκούσε τρεις μήνες, και μετά από αυτό, οι διαρκείς μάχες θα διαρκούσαν έναν χρόνο για να διαλύσουν τη στρατιωτική υποδομή της Χαμάς. Αυτό έχει παρέλθει εδώ και καιρό», σημείωσε.

Ο Γκαντζ τόνισε ότι «το Ισραήλ πρέπει να πάει σε εκλογές», αλλά πρόσθεσε ότι «ακούει τις απειλές από τους εταίρους του (σ.σ. Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

📌Blue and White party leader Benny Gantz:

«The exchange deal must go ahead even if it costs a long ceasefire. This is the time to heal the wound

not to preserve the coalition. Security interests must not be traded for peace in the region.» pic.twitter.com/j7yugY8Rav

— Mebsi (@MebsiLFC) June 30, 2025