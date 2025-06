Ο Τσίπρας μιλά για κλεπτοκρατία, τα λέει στον Μητσοτάκη χοντρά, ο Τασούλας δεν του δίνει τα πρακτικά και η ΕΡΤ τον λογοκρίνει αυστηρά

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες o πολιτικός χρόνος στην Ελλάδα είναι πάλι πυκνός, να τον κόβεις με το… τσεκούρι. Αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι δικογραφία… έπεσε χολέρα στην κυβέρνηση, γιατί φάνηκε όλη η λέρα. Τρία μνημόνια στο κεφάλι και τίποτα… τα ίδια. Όχι δίκιο, τρίκιο είχε χθες ο Αλέξης Τσίπρας «συνεχίζουν την ίδια ακριβώς πολιτική, με τις ίδιες ακριβώς μεθόδους που μας οδήγησαν τότε στη χρεοκοπία», είπε και μίλησε για «καθεστώς κλεπτοκρατίας». Και οι γαλάζιοι στην παρέα κοιτάζαμε τα παπούτσια μας… Και όσο και αν η ΕΡΤ ως άλλη «Ομάδα Αλήθειας» πετσόκοψε στο δελτίο τα λόγια του Τσίπρα, και ο Παύλος Μαρινάκης άρχισε το γνωστό ρεφρέν για το 2015, λυπάμαι που εκεί στο Μαξίμου και στην Πειραιώς το μαθαίνετε από μένα, αλλά αυτά λέει και η κοινωνία.

Άστραψε και βρόντηξε ο Τσίπρας

Καταδικάζετε την Ελλάδα σε μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος, αυτό τους είπε στην ουσία ο Αλέξης Τσίπρας, που αν δεν είχε αυτό το σοβαρό μειονέκτημα να είναι πλεμπαίος Αριστερός, θα τον χειροκροτούσα. Είχα προειδοποιήσει ο Τσίπρας αφήνει πίσω το ενοχικό σύνδρομο του μνημονίου και αρχίζει να λέει αλήθειες που πονάνε και θα μας κάνει ζημιά… Να τα τώρα! «Και την ευθύνη αυτή – αν και δεν είχαμε κανένα μερίδιό της – την επωμιστήκαμε υπομονετικά από το ’15 έως το ’19, για να ξελασπώσουμε το μέλλον» είπε και ζητάει και μετ’ επιτάσεως τα πρακτικά από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών το 2015. Και ο Κωνσταντίνος Τασούλας βάζει πλάτη και δεν τα δίνει, αλλά βρε Κυριάκο μου, επειδή πόσα να αντέξει και ο δεξιός μετά τα «ήντα», δεν μας λες τι μπορεί να δούμε εκεί, μην μας κάνει κανά χουνέρι ο Αλέξης και τα πει «χαρτί και καλαμάρι» και τρέχουμε και δεν φτάνουμε…

Γυρίζεις σελίδα και αδειάζει καρέκλα

Για τέτοια είμαστε; Ακόμη διαβάζουμε δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. By the way, αν σε κάθε κεφάλαιο αδειάζει καρέκλα στο Υπουργικό… καλύτερα ο Κυριάκος να βάλει καμιά αγγελία για στελέχη στο LinkedIn γιατί δεν του έχουν μείνει και πολλοί «άριστοι» στον πάγκο, εξετάστηκαν και έμειναν μετεξεταστέοι οι περισσότεροι. Και ο πρωθυπουργός εδώ που τα λέμε κινδυνεύει αυτή τη φορά να μην περάσει την τάξη. Πολύ κοντινοί του άνθρωποι και στενοί συνεργάτες εμφανίζονται στη δικογραφία. Πάλι του κρατούσαν μυστικά για να μην τον στεναχωρήσουν; Πάλι δεν γνώριζε με ποιους καθόταν στο ίδιο τραπέζι όταν πήγαινε στην Κρήτη να μαζέψει ψηφαλάκια; Το «απόστημα» όποιος πραγματικά θέλει να το σπάσει δεν το αφήνει για όσο τον βολεύει να κακοφορμίζει…

«Ξεθεμελιώνεται» το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας

Δεν γνωρίζω αν έχετε προσέξει ότι εκτός από τις πέντε παραιτήσεις των κυβερνητικών στελεχών – ένας υπουργός, τρεις υφυπουργοί και ένας γενικός γραμματέας – παραιτήθηκαν από τις κομματικές ευθύνες και δύο κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πέρασαν «χαμηλά» οι παραιτήσεις. Δεν πρέπει όμως. Γιατί το «σύστημα» που χτυπά η ευρωπαϊκή εισαγγελία – την κυρία Πόπη Παπανδρέου δεν κατόρθωσαν τελικά να την … «ξεκωλώσουν»! – βρίσκεται στην καρδιά του κομματικού μηχανισμού. Κι είναι προφανές πως έρχονται κι άλλα. Πολλά! Θα αφορούν βουλευτές, τοπικούς παράγοντες, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ολος ο μηχανισμός που συντηρούνταν από την κυβερνητική εξουσία, τις μίζες και τις παρανόμως εισπραττόμενες αγροτικές επιδοτήσεις. Νομίζω πως δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα…

Ερωτήματα

Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι αν όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν θα παράξουν πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Κατ΄ αρχήν ο – πλέον – πρώην υπουργός Μετανάστευσης κ. Μάκης Βορίδης, ο οποίος είναι «κινούμενη βόμβα» τι θα πράξει; Θα αποδεχθεί έτσι απλά την παραπομπή του σε Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Θα ακολουθηθεί το «μοντέλο Τριαντόπουλου», δηλαδή θα του «κλείσουν ραντεβού» με τον «φυσικό του δικαστή; Θα βρεθεί στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου – έτσι κι αλλιώς μαζί με τον Λευτέρη Αυγενάκη; Και πως θα αντιδράσει; Θα αποδεχθεί την «μοίρα» του; Και τι γραμμή άμυνας θα προτάξει το Μέγαρο Μαξίμου – όχι μόνο σε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά κυρίως σε όσα μέλλονται να γίνουν γνωστά; Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεχυμένες. Πάντως ο «Βορίδης δεν είναι ούτε Τριαντόπουλος, ούτε Καραμανλής» είναι η επωδός που χρησιμοποιούν οι συνομιλητές μου.

Ο κ. Θάνος Πλεύρης κι ο … μπαμπάς του!

Σήμερα πρόκειται να ορκιστούν οι νεοτοποθετηθέντες κυβερνητικοί, τέσσερις τον αριθμό. Θέλω όμως να σημειώσω ότι είμαστε τυχερή χώρα. Γιατί, θα ρωτήσετε. Θα σας απαντήσω. Νέος υπουργός Μετανάστευσης ορίστηκε ο κ. Θάνος Πλεύρης – ως γνωστόν ο κ. Πλεύρη έχει διαρρήξει τις σχέσεις του με τον κ. Κωνσταντίνο Πλεύρη, για δικούς τους οικογενειακούς λόγους. Σκέφτεστε να μην είχε συμβεί αυτή η «διάρρηξη»; Θα μπορούσε να τον έχει … άτυπο σύμβουλο του! Θέλω δηλαδή να σας πω ότι υπάρχουν και χειρότερα, έχει και παρακάτω.

Πρόωρες εκλογές; Jamais!

Βέβαια στη διάρκεια των τελευταίων ημερών άρχισε να κυκλοφορεί για μία ακόμη φορά, το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Προφανώς για φόβο και συμμόρφωση! Διότι απ΄ ότι μου έλεγαν ο κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να κάνει πρόωρες εκλογές! Σε καμία περίπτωση! Εκτός κι αναγκαστεί και οδηγηθεί σε εκλογές θέλοντας και μη. Δηλαδή προκληθούν εξελίξεις, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τις ελέγξει και συρθεί σε εκλογές. Μόνο τότε. Σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει κανένα λόγο να προκηρύξει εκλογές πριν από την άνοιξη του 2027. Θα τις προκήρυσσε μόνο στην περίπτωση που για τρίτη φορά θα εξασφάλιζε αυτοδυναμία. Αλλά αυτό το ενδεχόμενο δεν κυκλοφορεί ούτε στις πιο «άγριες φαντασιώσεις» των ενοίκων του Μεγάρου Μαξίμου. Ως εκ τούτου damage control και βλέπουμε – μέχρι και την τελευταία μέρα της κοινοβουλευτικής θητείας!

Εκλογές!

Θα έχετε προσέξει ότι τα δύο βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης αρχίζουν και ενσωματώσουν στον πολιτικό τους λόγο το αίτημα των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ με σαφήνεια κάνει λόγο για την ανάγκη εκλογών. Και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ το λέει εμμέσως – προς το παρόν! Όταν θα έρθει το θέμα των κκ Βορίδη και Αυγενάκη στην ολομέλεια, οι εκλογές θα πάνε «πακέτο» μαζί με το αίτημα για την Προανακριτική. Κι όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για την κυβέρνηση γενικότερα και για τον κ. Μ. Μητσοτάκη ειδικότερα. Επαναλαμβάνω, κυρίως γι΄ αυτά που έρχονται….