Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Αυτό είναι το πιθανότερο ζευγάρι του τελικού σύμφωνα με τον αλγόριθμο (pic)

Η διεξαγωγή της φάσης των «16» για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πλησιάζει. Ωστόσο, ο αλγόριθμος βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, καθώς έχει προβλέψει ήδη το πιθανό ζευγάρι του τελικού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δεδομένα του «football meets data», σε ποσοστό 13% ενδέχεται να αναμετρηθούν ξανά, αυτήν τη φορά στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με φόντο την κατάκτηση της κούπας.

👉 FINAL matchups that appear most often in our sims (as of 26 June):

13% 🇫🇷 PSG – 🇮🇹 Inter Milan

6% 🇫🇷 PSG – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

5% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City – 🇫🇷 PSG

5% 🇩🇪 Bayern – 🇮🇹 Inter Milan

4% 🇪🇸 Real Madrid – 🇮🇹 Inter Milan

4% 🇫🇷 PSG – 🇧🇷 Palmeiras

4% 🇫🇷 PSG – 🇵🇹 Benfica

3% 🇩🇪 Bayern – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿…

— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 26, 2025