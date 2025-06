Ο Μίτσιτς και ο Πετρούσεφ βγήκαν μαζί στην Αθήνα (vid)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς επέλεξε να διασκεδάσει μαζί με τον συμπαίκτη του στην Εθνική Σερβίας, Φίλιπ Πετρούσεφ σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο μπασκετμπολίστες, αποτελούν ονόματα που πρωταγωνιστούν στο «μεταγραφικό παζάρι», ωστόσο επέλεξαν να αφήσουν για την ώρα τις εξελίξεις στην άκρη και να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Just a casual night out in Athens for Vasilije Micic and Filip Petrusev 👀#hoopsforthoughtgr #micic #petrusev #czv #kkcz #olympiacosbc #olympiacos #basketball #euroleague #greece #paobc pic.twitter.com/wAx5SK6NaS

— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) June 27, 2025